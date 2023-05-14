Врач-терапевт рассказал, как не умереть от нагрузки в огороде

Врач-терапевт ИНВИТРО Ромасов: важно грамотно распределить нагрузку при работе в огороде

14 мая 2023 в 20:16 Размер текста - 17 +

Садоводам рекомендуют иметь на даче аптечку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Грамотное распределение нагрузки и правильная одежда позволят сохранить здоровье при работе в огороде. Об этом сообщил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов. «Если сразу дать организму такую нагрузку, то болей в спине, в суставах, растяжений и прочих проблем не избежать. Старайтесь проводить в огороде за раз не более двух-трех часов», — сообщил Иван Ромасов « Газете.Ru» . Врач также советует одеваться по погоде, учитывая, что за городом температура ниже, к тому же лучше продувается. Ромасов отметил, что на даче необходимо держать аптечку, в которой должны быть бактерицидные пластыри, антисептики, обезболивающее, бинты, средства от аллергии, отравлений.

Грамотное распределение нагрузки и правильная одежда позволят сохранить здоровье при работе в огороде. Об этом сообщил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов. «Если сразу дать организму такую нагрузку, то болей в спине, в суставах, растяжений и прочих проблем не избежать. Старайтесь проводить в огороде за раз не более двух-трех часов», — сообщил Иван Ромасов «Газете.Ru». Врач также советует одеваться по погоде, учитывая, что за городом температура ниже, к тому же лучше продувается. Ромасов отметил, что на даче необходимо держать аптечку, в которой должны быть бактерицидные пластыри, антисептики, обезболивающее, бинты, средства от аллергии, отравлений.