Врач-терапевт рассказал, как не умереть от нагрузки в огороде

Врач-терапевт ИНВИТРО Ромасов: важно грамотно распределить нагрузку при работе в огороде
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Садоводам рекомендуют иметь на даче аптечку Фото:

Грамотное распределение нагрузки и правильная одежда позволят сохранить здоровье при работе в огороде. Об этом сообщил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов.

«Если сразу дать организму такую нагрузку, то болей в спине, в суставах, растяжений и прочих проблем не избежать. Старайтесь проводить в огороде за раз не более двух-трех часов», — сообщил Иван Ромасов «Газете.Ru».

Врач также советует одеваться по погоде, учитывая, что за городом температура ниже, к тому же лучше продувается. Ромасов отметил, что на даче необходимо держать аптечку, в которой должны быть бактерицидные пластыри, антисептики, обезболивающее, бинты, средства от аллергии, отравлений.

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Грамотное распределение нагрузки и правильная одежда позволят сохранить здоровье при работе в огороде. Об этом сообщил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов. «Если сразу дать организму такую нагрузку, то болей в спине, в суставах, растяжений и прочих проблем не избежать. Старайтесь проводить в огороде за раз не более двух-трех часов», — сообщил Иван Ромасов «Газете.Ru». Врач также советует одеваться по погоде, учитывая, что за городом температура ниже, к тому же лучше продувается. Ромасов отметил, что на даче необходимо держать аптечку, в которой должны быть бактерицидные пластыри, антисептики, обезболивающее, бинты, средства от аллергии, отравлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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