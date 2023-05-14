Врач-терапевт рассказал, как не умереть от нагрузки в огороде

Грамотное распределение нагрузки и правильная одежда позволят сохранить здоровье при работе в огороде. Об этом сообщил врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов.
«Если сразу дать организму такую нагрузку, то болей в спине, в суставах, растяжений и прочих проблем не избежать. Старайтесь проводить в огороде за раз не более двух-трех часов», — сообщил Иван Ромасов «
Врач также советует одеваться по погоде, учитывая, что за городом температура ниже, к тому же лучше продувается. Ромасов отметил, что на даче необходимо держать аптечку, в которой должны быть бактерицидные пластыри, антисептики, обезболивающее, бинты, средства от аллергии, отравлений.
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