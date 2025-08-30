На любимом у россиян египетском курорте откроется генконсульство

МИД: генконсульство России в Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу
Климов анонсировал скорое открытие генконсульства РФ в Шарм-эш-Шейхе
Генеральное консульство России в египетском Шарм-эш-Шейхе скоро начнет работу. Об этом сообщил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Новое учреждение будет оказывать услуги и поддержку гражданам РФ, отдыхающим на курорте.

«Скоро откроет свои двери для российских туристов генеральное консульство России в Шарм-эш-Шейхе», — заявил Климов. Его слова приводит РИА Новости.

В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании нового консульства. Министерству иностранных дел поручили определить штатную численность и утвердить расписание сотрудников. Консульство станет оказывать помощь россиянам в экстренных ситуациях и при утере документов.

Ранее египетский министр туризма и древностей Шериф Фатхи заявил, что помимо популярных курортов россияне также начали осваивать новые направления в стране, такие как Луксор, Асуан и Сива. По его словам, Египет рассчитывает на увеличение турпотока из РФ при расширении авиасообщения. По данным Минпромторга РФ, за прошлый год Египет посетили 1,4 млн россиян, что на 15% больше показателя 2023 года.

