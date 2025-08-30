Звезда шансона Успенская отвергла потенциального зятя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Успенская заявила, что возлюбленный ее дочери (на фото) совершенно ей не подходит
Успенская заявила, что возлюбленный ее дочери (на фото) совершенно ей не подходит Фото:

Звезда шансона Любовь Успенская заявила, что не одобряет выбор своей дочери Татьяны Плаксиной в личной жизни. По словам артистки, ее молодой человек Никита Плотников не соответствует уровню ее наследницы.

«На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор», — заявила Успенская в интервью Пятому каналу за кулисами своего юбилейного концерта в зале «Москва». Она отметила, что они разные люди и вовсе не подходят друг другу. 

Ранее журналисты выяснили, что Плотников младше Плаксиной на девять лет и имеет задолженность по решению суда — 1,2 миллиона рублей за некачественный ремонт квартиры, из которых 500 тысяч до сих пор не возвращены заказчику. Успенская отметила, что не в курсе финансовых вопросов молодого человека и считает эти проблемы личным делом Плотникова. Артистка добавила: несмотря на свое мнение, она не препятствует отношениям дочери и не желает мешать ее счастью.

Певица рассказала, что пара иногда живет в ее доме. По словам Успенской, это связано не с желанием контролировать дочь, а с удобством: ей приятно бывать вместе с молодыми за одним столом. Кроме того, артистка знакома с семьей бойфренда — по ее словам, отношения с его родственниками сложились доброжелательные. Когда речь зашла о возможной свадьбе, звезда предпочла сменить тему и попросила журналистов не обсуждать этот вопрос.

Ранее между Успенской и ее дочерью возник конфликт, который обострился 2 октября, когда певица сообщила о пропаже дочери после возвращения с гастролей. Адвокат предположил, что Татьяна могла покинуть Россию под воздействием наркотиков. В конце концов выяснилось, что она находится за границей, а Успенская подозревала, что дочь могла быть помещена в психиатрическую больницу, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звезда шансона Любовь Успенская заявила, что не одобряет выбор своей дочери Татьяны Плаксиной в личной жизни. По словам артистки, ее молодой человек Никита Плотников не соответствует уровню ее наследницы. «На самом деле мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю — Таня растет, Таня что-то делает… Ну, я не знаю, я не мешаю, пусть, это ее выбор», — заявила Успенская в интервью Пятому каналу за кулисами своего юбилейного концерта в зале «Москва». Она отметила, что они разные люди и вовсе не подходят друг другу.  Ранее журналисты выяснили, что Плотников младше Плаксиной на девять лет и имеет задолженность по решению суда — 1,2 миллиона рублей за некачественный ремонт квартиры, из которых 500 тысяч до сих пор не возвращены заказчику. Успенская отметила, что не в курсе финансовых вопросов молодого человека и считает эти проблемы личным делом Плотникова. Артистка добавила: несмотря на свое мнение, она не препятствует отношениям дочери и не желает мешать ее счастью. Певица рассказала, что пара иногда живет в ее доме. По словам Успенской, это связано не с желанием контролировать дочь, а с удобством: ей приятно бывать вместе с молодыми за одним столом. Кроме того, артистка знакома с семьей бойфренда — по ее словам, отношения с его родственниками сложились доброжелательные. Когда речь зашла о возможной свадьбе, звезда предпочла сменить тему и попросила журналистов не обсуждать этот вопрос. Ранее между Успенской и ее дочерью возник конфликт, который обострился 2 октября, когда певица сообщила о пропаже дочери после возвращения с гастролей. Адвокат предположил, что Татьяна могла покинуть Россию под воздействием наркотиков. В конце концов выяснилось, что она находится за границей, а Успенская подозревала, что дочь могла быть помещена в психиатрическую больницу, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...