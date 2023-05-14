Шеф свердловской полиции собрал сотрудников из-за лесных пожаров

Начальник свердловской полиции Мешков в ходе ревизии сообщил об опасности пожаров

15 мая 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Александр Мешков приехал в ОВД Кушвы и Качканара (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков приехал в полицейские отделы Качканара и Кушвы, где оценил успехи силовиков по борьбе с преступностью и собрал сотрудников, чтобы предупредить о порядке эвакуации людей в случае пожаров. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Учитывая тревожную обстановку с продолжающимися лесными пожарами, [Александр Мешков] приказал принимать незамедлительные меры по эвакуации людей, в случае если огненная стихия будет создавать реальную угрозу для их жизни, а также сделать все возможное, чтобы не допустить фактов мародерства на местах ЧП», — отметил полковник Горелых. Мешков во время выезда проверил, как ведут дела в ОВД. В частности, шефу ГУ МВД доложили, что борцы с распространением наркотиков Кушвы выявили на 83,3% преступлений больше, чем за аналогичный период в 2022 году. В Качканаре число преступлений уменьшилось на 10,4%. Кроме этого, на встрече с сотрудниками, были подведены и другие итоги работы — большинство показателей улучшилось, сообщил Валерий Горелых.

Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков приехал в полицейские отделы Качканара и Кушвы, где оценил успехи силовиков по борьбе с преступностью и собрал сотрудников, чтобы предупредить о порядке эвакуации людей в случае пожаров. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Учитывая тревожную обстановку с продолжающимися лесными пожарами, [Александр Мешков] приказал принимать незамедлительные меры по эвакуации людей, в случае если огненная стихия будет создавать реальную угрозу для их жизни, а также сделать все возможное, чтобы не допустить фактов мародерства на местах ЧП», — отметил полковник Горелых. Мешков во время выезда проверил, как ведут дела в ОВД. В частности, шефу ГУ МВД доложили, что борцы с распространением наркотиков Кушвы выявили на 83,3% преступлений больше, чем за аналогичный период в 2022 году. В Качканаре число преступлений уменьшилось на 10,4%. Кроме этого, на встрече с сотрудниками, были подведены и другие итоги работы — большинство показателей улучшилось, сообщил Валерий Горелых.