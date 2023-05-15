Завод Роскосмоса в Миассе, активы которого готовят к продаже, получил новый иск на 19 млн

Завод ММЗ в Миассе получил новый иск на 19 млн от «Новатэка»

Часть исков поставщика газа к ММЗ уже полностью удовлетворена Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Миасский машзавод (ММЗ, Челябинская область), имущество которого готовят к реализации в рамках процедуры банкротства, получил новый иск от компании «Новатэк-Челябинск». Сумма претензий на сей раз составила 19 млн рублей, следует из базы судебных дел.

«ООО „Новатэк-Челябинск“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании задолженности за газ. Ресурсы поставлены с 1 по 31 марта 2023 года по договору на поставку и транспортировку газа», — отмечается в определении суда.

Предварительное судебное заседание состоится 5 июля. Третьим лицом в процесс привлечено АО «Газпром Газораспределение Челябинск».

За год с мая 2022 года истец подал против ответчика шесть исков на общую сумму в 273,7 млн рублей. Кроме находящихся на рассмотрении, полностью удовлетворены четыре претензии в размере 198,3 млн рублей, включая самый крупный иск марта (93,9 млн рублей). По одному из исков «Новатэк» попросил оставить требования без рассмотрения.

В настоящее время на заводе реализуется процедура конкурсного производства. В мае стало известно о решении совета кредиторов предприятия. Они решили, что продавать имущество должника будут на условиях, предложенных «Россельхозбанком». Кредиторы воздержались от решения вопроса о приостановке деятельности предприятия. ММЗ является дочерней структурой госкорпорации «Роскосмос».