В ХМАО резко выросло количество укусов клещей

В ХМАО на прошлой неделе зарегистрировали 124 укуса клещей. Это на 463% больше предыдущей недели, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.
«На прошедшей неделе зарегистрировано 124 случая, что выше предыдущей недели на 463,6% и выше аналогичного периода 2022 года на 87,9%. На долю детей в структуре пострадавших приходится 15,0%. Не были привиты против клещевого энцефалита 26 пострадавших, в связи чем они получили противоклещевой иммуноглобулин, включая 6 детей», — говорится на сайте ведомства.
В этом году клещи активизировалось раньше на 16 дней, чем в прошлом году. Всего с начала сезона за медицинской помощью из-за укуса клеща обратилось 160 югорчан.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте запретили посещать районы, обработанные от клещей. В первую очередь речь шла о парках, скверах и городских кладбищах.
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