14 мая 2023
13 мая 2023

В ХМАО резко выросло количество укусов клещей

В ХМАО количество укусов клещей выросло на 463%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, осторожно клещи
На прошлой неделе в региона зарегистрировали 124 укуса клещей Фото:

В ХМАО на прошлой неделе зарегистрировали 124 укуса клещей. Это на 463% больше предыдущей недели, сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«На прошедшей неделе зарегистрировано 124 случая, что выше предыдущей недели на 463,6% и выше аналогичного периода 2022 года на 87,9%. На долю детей в структуре пострадавших приходится 15,0%. Не были привиты против клещевого энцефалита 26 пострадавших, в связи чем они получили противоклещевой иммуноглобулин, включая 6 детей», — говорится на сайте ведомства.

В этом году клещи активизировалось раньше на 16 дней, чем в прошлом году. Всего с начала сезона за медицинской помощью из-за укуса клеща обратилось 160 югорчан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте запретили посещать районы, обработанные от клещей. В первую очередь речь шла о парках, скверах и городских кладбищах.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО на прошлой неделе зарегистрировали 124 укуса клещей. Это на 463% больше предыдущей недели, сообщили в окружном Роспотребнадзоре. «На прошедшей неделе зарегистрировано 124 случая, что выше предыдущей недели на 463,6% и выше аналогичного периода 2022 года на 87,9%. На долю детей в структуре пострадавших приходится 15,0%. Не были привиты против клещевого энцефалита 26 пострадавших, в связи чем они получили противоклещевой иммуноглобулин, включая 6 детей», — говорится на сайте ведомства. В этом году клещи активизировалось раньше на 16 дней, чем в прошлом году. Всего с начала сезона за медицинской помощью из-за укуса клеща обратилось 160 югорчан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте запретили посещать районы, обработанные от клещей. В первую очередь речь шла о парках, скверах и городских кладбищах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...