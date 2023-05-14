В Ханты-Мансийске легковой автомобиль провалился в яму на дороге на улице Мира. Половина кузова машины ушла под землю.
«На улице Мира авто ушло под землю», — говорится в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». К публикации автор прикрепил фото, на котором видно большой провал в асфальте и автомобиль, провалившийся в него.
В администрации Ханты-Мансийска уточнили, что во время происшествия никто не пострадал. «Сегодня экстренно будут проводится мероприятия, чтобы изучить проблему. По предварительной версии, полость образовалась из-за грунтовых вод», — сообщили журналисту агентства в мэрии.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на новой дороге за 248 миллионов рублей провалился тротуар. Тогда речь шла об улице Московкина.
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