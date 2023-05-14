14 мая 2023
13 мая 2023

В Ханты-Мансийске автомобиль провалился под землю. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбоины на проезжей части. Курган, машина, яма, автомобиль, дорога, асфальт поврежден, яма на дороге, выбоина
Автомобиль провалился под землю на улице Мира Фото:

В Ханты-Мансийске легковой автомобиль провалился в яму на дороге на улице Мира. Половина кузова машины ушла под землю.

«На улице Мира авто ушло под землю», — говорится в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». К публикации автор прикрепил фото, на котором видно большой провал в асфальте и автомобиль, провалившийся в него.

В администрации Ханты-Мансийска уточнили, что во время происшествия никто не пострадал. «Сегодня экстренно будут проводится мероприятия, чтобы изучить проблему. По предварительной версии, полость образовалась из-за грунтовых вод», — сообщили журналисту агентства в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на новой дороге за 248 миллионов рублей провалился тротуар. Тогда речь шла об улице Московкина.

Авто ушло под землю на улице Мира
Авто ушло под землю на улице Мира
Фото:

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В Ханты-Мансийске легковой автомобиль провалился в яму на дороге на улице Мира. Половина кузова машины ушла под землю. «На улице Мира авто ушло под землю», — говорится в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». К публикации автор прикрепил фото, на котором видно большой провал в асфальте и автомобиль, провалившийся в него. В администрации Ханты-Мансийска уточнили, что во время происшествия никто не пострадал. «Сегодня экстренно будут проводится мероприятия, чтобы изучить проблему. По предварительной версии, полость образовалась из-за грунтовых вод», — сообщили журналисту агентства в мэрии. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на новой дороге за 248 миллионов рублей провалился тротуар. Тогда речь шла об улице Московкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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