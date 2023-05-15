15 мая 2023

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск во время ДТП погибли два человека. Фото

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Ночная авария Курган, разбитые машины, дтп, авария
В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район, Тюменская область) 15 мая произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«Вызов поступил в 21:30. На 237-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Манийск произошло ДТП. Renault Logan, предварительно, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN. В результате трагедии погибли два человека — 56-летний водитель и 27-летний пассажир легковушки Renault Logan», — рассказали в пресс-службе.

По их словам, на месте ДТП работают автоинспекторы, движение по федеральной автодороге частично ограничено, осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район, Тюменская область) 15 мая произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «Вызов поступил в 21:30. На 237-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Манийск произошло ДТП. Renault Logan, предварительно, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN. В результате трагедии погибли два человека — 56-летний водитель и 27-летний пассажир легковушки Renault Logan», — рассказали в пресс-службе. По их словам, на месте ДТП работают автоинспекторы, движение по федеральной автодороге частично ограничено, осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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