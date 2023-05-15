На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район, Тюменская область) 15 мая произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
«Вызов поступил в 21:30. На 237-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Манийск произошло ДТП. Renault Logan, предварительно, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN. В результате трагедии погибли два человека — 56-летний водитель и 27-летний пассажир легковушки Renault Logan», — рассказали в пресс-службе.
По их словам, на месте ДТП работают автоинспекторы, движение по федеральной автодороге частично ограничено, осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!