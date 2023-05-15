На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск во время ДТП погибли два человека. Фото

15 мая 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район, Тюменская область) 15 мая произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «Вызов поступил в 21:30. На 237-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Манийск произошло ДТП. Renault Logan, предварительно, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN. В результате трагедии погибли два человека — 56-летний водитель и 27-летний пассажир легковушки Renault Logan», — рассказали в пресс-службе. По их словам, на месте ДТП работают автоинспекторы, движение по федеральной автодороге частично ограничено, осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (Тобольский район, Тюменская область) 15 мая произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. «Вызов поступил в 21:30. На 237-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Манийск произошло ДТП. Renault Logan, предварительно, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик MAN. В результате трагедии погибли два человека — 56-летний водитель и 27-летний пассажир легковушки Renault Logan», — рассказали в пресс-службе. По их словам, на месте ДТП работают автоинспекторы, движение по федеральной автодороге частично ограничено, осуществляется по одной полосе в реверсивном режиме.