Пермячка отсудила 1,5 млн рублей у «Мотовилихинских заводов» за смерть мужа

16 мая 2023 в 08:47 Размер текста - 17 +

В суде пермячка потребовала компенсацию в два миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми отсудила у «Специального конструкторского бюро» (входит в ПАО «Мотовилихинские заводы») 1,5 млн рублей за смерть супруга на производстве. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с закрытого акционерного общества „Специальное конструкторское бюро“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей», — говорится в решении. Изначально вдова погибшего просила компенсацию в размере двух миллионов рублей. В суде пермячка обосновала свои доводы тем, что перенесла сильнейшие потрясения и психологическую травму после гибели мужа. Женщина до сих пор переживает из-за смерти родственника, это подтвердили и ее дети. Как сообщается в деле, пермяк во время работы зашел в зону вращающихся механизмов, за один из которых случайно зацепился его костюм. Механизм прокрутил пермяка, причинив тому смертельную травму.

Жительница Перми отсудила у «Специального конструкторского бюро» (входит в ПАО «Мотовилихинские заводы») 1,5 млн рублей за смерть супруга на производстве. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с закрытого акционерного общества „Специальное конструкторское бюро“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей», — говорится в решении. Изначально вдова погибшего просила компенсацию в размере двух миллионов рублей. В суде пермячка обосновала свои доводы тем, что перенесла сильнейшие потрясения и психологическую травму после гибели мужа. Женщина до сих пор переживает из-за смерти родственника, это подтвердили и ее дети. Как сообщается в деле, пермяк во время работы зашел в зону вращающихся механизмов, за один из которых случайно зацепился его костюм. Механизм прокрутил пермяка, причинив тому смертельную травму.