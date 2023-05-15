15 мая 2023

Пермячка отсудила 1,5 млн рублей у «Мотовилихинских заводов» за смерть мужа

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебное дело
В суде пермячка потребовала компенсацию в два миллиона рублей Фото:

Жительница Перми отсудила у «Специального конструкторского бюро» (входит в ПАО «Мотовилихинские заводы») 1,5 млн рублей за смерть супруга на производстве. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Взыскать с закрытого акционерного общества „Специальное конструкторское бюро“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей», — говорится в решении. Изначально вдова погибшего просила компенсацию в размере двух миллионов рублей.

В суде пермячка обосновала свои доводы тем, что перенесла сильнейшие потрясения и психологическую травму после гибели мужа. Женщина до сих пор переживает из-за смерти родственника, это подтвердили и ее дети. Как сообщается в деле, пермяк во время работы зашел в зону вращающихся механизмов, за один из которых случайно зацепился его костюм. Механизм прокрутил пермяка, причинив тому смертельную травму.

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Жительница Перми отсудила у «Специального конструкторского бюро» (входит в ПАО «Мотовилихинские заводы») 1,5 млн рублей за смерть супруга на производстве. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Взыскать с закрытого акционерного общества „Специальное конструкторское бюро“ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 500 000 рублей», — говорится в решении. Изначально вдова погибшего просила компенсацию в размере двух миллионов рублей. В суде пермячка обосновала свои доводы тем, что перенесла сильнейшие потрясения и психологическую травму после гибели мужа. Женщина до сих пор переживает из-за смерти родственника, это подтвердили и ее дети. Как сообщается в деле, пермяк во время работы зашел в зону вращающихся механизмов, за один из которых случайно зацепился его костюм. Механизм прокрутил пермяка, причинив тому смертельную травму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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