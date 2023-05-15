Вопрос строительства высотки будет рассмотрен на публичных слушаниях в ближайшее время Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске возле Свято-Симеоновского кафедрального собора и ЖК «Святогор» хотят построить 24-этажную высотку с парковкой на 120 мест. О том, что встреча представителей компании-застройщика «Третий автобусный парк» и жителей ЖК «Святогор» по данному вопросу состоялась, сообщили в пресс-службе мэрии.

«По инициативе главы Челябинска Натальи Котовой прошла встреча застройщика с жителями микрорайона №5, на которой обсудили вопрос строительства дома на пересечении Свердловского проспекта и улицы Работниц. У жителей возникло большое количество вопросов к застройщику. В частности, людей волновало недостаточное количество машиномест для будущего дома, организация дорожного движения в микрорайоне и последующее благоустройство», — поделились в пресс-службе мэрии.

Согласно подготовленному проекту, предусмотрены одноэтажный пристрой, парковка на 120 машиномест, автостоянки рядом, озеленение территории, детские и спортивные площадки. Заседание по этому вопросу переносили уже насколько раз из-за возмущенных жителей близлежащих домов. Дело в том, что высотное здание встанет вплотную к уже существующей застройке, в связи с чем может возникнуть проблема с нехваткой мест для машин и заторы на прилегающих дорогах. По словам главы города Натальи Котовой, проект строительства здания еще не окончен.

«Сегодня мы договорились с застройщиком, что жители близлежащих домов примут участие в разработке проекта благоустройства. Также еще раз внимательно будет рассмотрен вопрос количества парковочных мест нового объекта. Перед публичными слушаниями представители строительной компании проведут встречу с людьми на месте будущего строительства, чтобы снять их основные страхи и вопросы», — рассказала Котова.

По словам Котовой, вопрос количества парковочных мест у нового здания будет еще раз внимательно рассмотрен. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка будет вынесен на публичные слушания.

Высотное здание встанет вплотную к уже существующей застройке, в связи с чем может возникнуть проблема с нехваткой мест для машин и заторы на прилегающих дорогах Фото: соцсети мэрии г. Челябинска