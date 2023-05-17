Киев признал сотрудничество с российской оппозицией: главное к вечеру 17 мая

Буданов не уточнял, с кем из российских оппозиционеров проводится работа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава военной разведки Украины признал связь Киева с российской оппозицией. Наступление ВСУ затягивается из-за нехватки боеприпасов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 мая.
- Глава украинский разведки Кирилл Буданов заявил, что Киев работает с российской оппозицией. Он не уточнил, с кем именно происходит взаимодействие.
- Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев отреагировал на недавние слова Буданова о необходимости убийства русских по всему миру. Он подчеркнул, что Буданов должен умереть и России будет безразлична реакция Запада по этому поводу.
- Контрнаступление ВСУ затягивается из-за нехватки боеприпасов. Кроме того, по словам автора американского издания 19Fortyfive, Украина не обладает превосходством и в воздухе.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли приграничную российскую Белгородскую область из танка, сообщал telegram-канал Mash. Подчеркивалось, что украинские силы подогнали технику к украинскому селу Бударки на границе и выпустили 12 снарядов. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстреле.
- В Чечне на верность главы республики Рамзана Кадырова присягнул воевавший на стороне ВСУ чеченский солдат Хусейн Джамбетов. Он недавно воевал против ВС РФ на Украине в составе чеченского подразделения «Правительство Ичкерии».
- Волонтеры из Нидерландов уличили Украину в том, что она распродает на запчасти западную технику. Отмечалось, что Киев получил машины скорой помощи, которую через две недели тот начал распродавать в интернете.
- В Киргизии гражданина страны приговорили к 10 годам заключения за наемничество. Он воевал на стороне войск Луганской народной республики (ЛНР), участвуя в российской спецоперации.
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