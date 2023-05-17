Киев признал сотрудничество с российской оппозицией: главное к вечеру 17 мая

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
Буданов не уточнял, с кем из российских оппозиционеров проводится работа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава военной разведки Украины признал связь Киева с российской оппозицией. Наступление ВСУ затягивается из-за нехватки боеприпасов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 мая.

  • Глава украинский разведки Кирилл Буданов заявил, что Киев работает с российской оппозицией. Он не уточнил, с кем именно происходит взаимодействие.
  • Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев отреагировал на недавние слова Буданова о необходимости убийства русских по всему миру. Он подчеркнул, что Буданов должен умереть и России будет безразлична реакция Запада по этому поводу.
  • Контрнаступление ВСУ затягивается из-за нехватки боеприпасов. Кроме того, по словам автора американского издания 19Fortyfive, Украина не обладает превосходством и в воздухе.
  • Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли приграничную российскую Белгородскую область из танка, сообщал telegram-канал Mash. Подчеркивалось, что украинские силы подогнали технику к украинскому селу Бударки на границе и выпустили 12 снарядов. В результате инцидента никто не пострадал. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опроверг информацию об обстреле.
  • В Чечне на верность главы республики Рамзана Кадырова присягнул воевавший на стороне ВСУ чеченский солдат Хусейн Джамбетов. Он недавно воевал против ВС РФ на Украине в составе чеченского подразделения «Правительство Ичкерии».
  • Волонтеры из Нидерландов уличили Украину в том, что она распродает на запчасти западную технику. Отмечалось, что Киев получил машины скорой помощи, которую через две недели тот начал распродавать в интернете.
  • В Киргизии гражданина страны приговорили к 10 годам заключения за наемничество. Он воевал на стороне войск Луганской народной республики (ЛНР), участвуя в российской спецоперации.

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Глава военной разведки Украины признал связь Киева с российской оппозицией. Наступление ВСУ затягивается из-за нехватки боеприпасов. URA.RU приводит главные новости к вечеру 17 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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