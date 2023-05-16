ВС РФ уничтожили «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве: главное к вечеру 16 мая

16 мая 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Вооруженные силы (ВС) России с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожили зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. В украинской столице была отмечена самая высокая плотность работы противовоздушной обороны с момента начала спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 мая.