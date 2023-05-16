ВС РФ уничтожили «Кинжалом» ЗРК Patriot в Киеве: главное к вечеру 16 мая

ВС РФ уничтожили ЗРК Patriot в Киеве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы (ВС) России с помощью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» уничтожили зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. В украинской столице была отмечена самая высокая плотность работы противовоздушной обороны с момента начала спецоперации. URA.RU приводит главные новости к вечеру 16 мая.
- Российская армия нанесли удары по базам Вооруженных сил Украины в Киеве. В ходе операции с помощью ракеты «Кинжал» был поражен ЗРК Patriot, сообщили в Минобороны РФ.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в украинской столице. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что такого количества взрывов, как этой ночью в Киеве, не было за все время проведения спецоперации.
- ВС РФ перебросили подкрепления на фланги Бахмута (Артемовска). По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, это должно стабилизировать напряженную обстановку вокруг города.
- Украинские войска нанесли удар запрещенными фосфорными снарядами по Белгородской области. В результате обстрела никто не пострадал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал использование таких бомб неприемлемым.
- Российская армия уничтожила мост в районе населенного пункта Красное в Донецкой народной республике. Этот путь ВСУ использовали для отправки подкрепления в Бахмут, сообщили в Министерстве обороны.
- Один из украинских бойцов заявил, что ЧВК «Вагнер» оказывают сильное давление на ВСУ в Бахмуте. Более того, он сказал, что бойцы ЧВК штурмуют их позиции «как бешеные».
- Киев, вероятнее всего, начнет наступать с запорожского направления, после чего может начать атаку на Мариуполь через Волноваху. Такой прогноз сделал в беседе с URA.RU офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх». Он также сказал, что украинской армии нужно держать высокий темп во время операции.
- Российская противовоздушная оборона за сутки перехватила семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, сообщили в Минобороны. Также в Херсонской области ВС РФ уничтожили три противорадиолокационные ракеты HARM, семь снарядов HIMARS и 22 дрона, передает Пятый канал.
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