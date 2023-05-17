Гражданина Киргизии приговорили к 10 годам колонии за участие в СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Гражданину Киргизии назначили срок в 10 лет за наемничество Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первомайский районный суд Бишкека (Киргизия) приговорил гражданина страны к 10 годам колонии за участие в российской спецоперации на Украине. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

«Суд приговорил признать виновным [гражданина Киргизии] в совершении преступления по статье „Наемничество“ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет», — сообщается в документе, опубликованном на сайте суда. Отмечается, что житель Киргизии в 2022 году решил вступить в ряды войск Луганской народной республики (ЛНР). Он участвовал в разведке и, по его словам, не принимал участие в боевых действиях. Обвиняемый признал вину полностью.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву, также на его стороне участвуют иностранные наемники. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии отмечал, что страна сохраняет нейтралитет в конфликте, пишет MK.RU.

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Первомайский районный суд Бишкека (Киргизия) приговорил гражданина страны к 10 годам колонии за участие в российской спецоперации на Украине. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда. «Суд приговорил признать виновным [гражданина Киргизии] в совершении преступления по статье „Наемничество“ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет», — сообщается в документе, опубликованном на сайте суда. Отмечается, что житель Киргизии в 2022 году решил вступить в ряды войск Луганской народной республики (ЛНР). Он участвовал в разведке и, по его словам, не принимал участие в боевых действиях. Обвиняемый признал вину полностью. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву, также на его стороне участвуют иностранные наемники. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии отмечал, что страна сохраняет нейтралитет в конфликте, пишет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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