Гражданина Киргизии приговорили к 10 годам колонии за участие в СВО

Первомайский районный суд Бишкека (Киргизия) приговорил гражданина страны к 10 годам колонии за участие в российской спецоперации на Украине. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
«Суд приговорил признать виновным [гражданина Киргизии] в совершении преступления по статье „Наемничество“ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет», — сообщается в документе, опубликованном на сайте суда. Отмечается, что житель Киргизии в 2022 году решил вступить в ряды войск Луганской народной республики (ЛНР). Он участвовал в разведке и, по его словам, не принимал участие в боевых действиях. Обвиняемый признал вину полностью.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Страны Запада активно оказывают поддержку Киеву, также на его стороне участвуют иностранные наемники. Государственный комитет национальной безопасности Киргизии отмечал, что страна сохраняет нейтралитет в конфликте, пишет
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