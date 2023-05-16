В США объяснили задержку масштабного контрнаступления Украины

19fortyfive: контрнаступление ВСУ задерживается из-за отсутствия преимущества в воздухе

17 мая 2023 в 08:17 Размер текста - 17 +

Наступление ВСУ задерживается из-за нехватки боеприпасов, отметил Максим Скрипченко Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) затягивается из-за отсутствия превосходства в воздухе и нехватки боеприпасов. Об этом сообщил обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко. «Важно признать, что Украина не обладает превосходством в воздухе. Хотя страна запросила самолеты F-16 для поддержки наземных операций и защиты своих городов от воздушных атак Москвы. <…> Задержки с поставкой обещанной военной техники еще больше затруднили усилия Украины по началу контрнаступления», — написал Максим Скрипченко. Он также отметил, что Россия вывела свои командные центры из зоны досягаемости РСЗО (реактивная система залпового огня) HIMARS. Таким образом, Украина не сможет ударить по центру принятия решений. Все эти факторы задерживают наступление ВСУ. По словам Максима Скрипченко, аудитория западных СМИ не знает о проблемах Украины. Чтобы западные страны дали ВСУ больше техники и оружия, президент Украины отправился в европейское турне. Он посетил Италию, Германию, Великобританию и Францию. После визита в Британию премьер-министр страны Риши Сунак пообещал Зеленскому обучить украинских пилотов управлению самолетами F-16 этим летом, передает «Федеральное агентство новостей». По мнению политолога Александра Асафова, визит украинского президента в европейские страны направлен на разрушение китайского мирного плана по урегулированию конфликта. Китай опубликовал этот план 24 февраля 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) затягивается из-за отсутствия превосходства в воздухе и нехватки боеприпасов. Об этом сообщил обозреватель американского издания 19fortyfive Максим Скрипченко. «Важно признать, что Украина не обладает превосходством в воздухе. Хотя страна запросила самолеты F-16 для поддержки наземных операций и защиты своих городов от воздушных атак Москвы. <…> Задержки с поставкой обещанной военной техники еще больше затруднили усилия Украины по началу контрнаступления», — написал Максим Скрипченко. Он также отметил, что Россия вывела свои командные центры из зоны досягаемости РСЗО (реактивная система залпового огня) HIMARS. Таким образом, Украина не сможет ударить по центру принятия решений. Все эти факторы задерживают наступление ВСУ. По словам Максима Скрипченко, аудитория западных СМИ не знает о проблемах Украины. Чтобы западные страны дали ВСУ больше техники и оружия, президент Украины отправился в европейское турне. Он посетил Италию, Германию, Великобританию и Францию. После визита в Британию премьер-министр страны Риши Сунак пообещал Зеленскому обучить украинских пилотов управлению самолетами F-16 этим летом, передает «Федеральное агентство новостей». По мнению политолога Александра Асафова, визит украинского президента в европейские страны направлен на разрушение китайского мирного плана по урегулированию конфликта. Китай опубликовал этот план 24 февраля 2023 года.