16 мая 2023

В районе ХМАО локализован лесной пожар

В Советском районе локализован лесной пожар на площади 20 гектар
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Салаирском. Тюмень , мчс, дым, пожар, тушение, лес, последствия, смог, автомобиль, пожарный
Площадь пожара составила 20 гектар Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В Советском районе (ХМАО) на территории лесничества сотрудники МЧС потушили пожар на площади 20 гектар. В официальном telegram-канале районной администрации уточняется, что причина возгорания — нарушение правил безопасности местным населением.

«Лесной пожар на площади 20Га в Советском районе локализован. Пожар зарегистрирован на территории Советского территориального лесничества. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности местным населением», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание не представляло угрозы населенным пунктам в районе. В тушении пожара принимали участие 12 человек и две единицы техники.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) 15 мая спасатели локализовали крупный ландшафтный пожар. Его площадь составила 250 гектаров.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Советском районе (ХМАО) на территории лесничества сотрудники МЧС потушили пожар на площади 20 гектар. В официальном telegram-канале районной администрации уточняется, что причина возгорания — нарушение правил безопасности местным населением. «Лесной пожар на площади 20Га в Советском районе локализован. Пожар зарегистрирован на территории Советского территориального лесничества. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности местным населением», — говорится в сообщении. Уточняется, что возгорание не представляло угрозы населенным пунктам в районе. В тушении пожара принимали участие 12 человек и две единицы техники. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) 15 мая спасатели локализовали крупный ландшафтный пожар. Его площадь составила 250 гектаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...