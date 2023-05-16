В районе ХМАО локализован лесной пожар

В Советском районе (ХМАО) на территории лесничества сотрудники МЧС потушили пожар на площади 20 гектар. В официальном telegram-канале районной администрации уточняется, что причина возгорания — нарушение правил безопасности местным населением.
«Лесной пожар на площади 20Га в Советском районе локализован. Пожар зарегистрирован на территории Советского территориального лесничества. Причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности местным населением», — говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание не представляло угрозы населенным пунктам в районе. В тушении пожара принимали участие 12 человек и две единицы техники.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовском районе (ХМАО) 15 мая спасатели локализовали крупный ландшафтный пожар. Его площадь составила 250 гектаров.
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