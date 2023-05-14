В ХМАО спасатели борются с крупным пожаром

В Нижневартовском районе спасатели локализовали крупный ландшафтный пожар. Его площадь составила 250 гектаров.
«По данным Авиалесоохраны Югры, по состоянию на 9:00, на территории Нижневартовского района локализован 1 ландшафтный пожар. Площадь локализации составляет 250 га», — говорится в telegram-канале правительства ХМАО.
Причиной пожара стало нарушение жителями правил пожарной безопасности. Сейчас на месте работают 15 работников пожарно-спасательного отряда и необходимая техника. За сутки в регионе ликвидировали четыре возгорания на площади 528 гектаров.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе ХМАО специалисты МЧС проводят работы по тушению ландшафтного пожара. Тогда его площадь составляла сорок гектаров.
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