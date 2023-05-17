Производство мотоциклов «Урал» выросло на 30% благодаря новым странам

18 мая 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Мотоциклы «Урал» считаются одними из самых узнаваемых брендов как в России, так и за рубежом Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания Ural Motorcycles, выпускающая мотоциклы легендарной марки «Урал», не пострадала из-за санкций, а наоборот увеличила объем производства за счет заказов из новых стран — Японии, Австралии, Китая. Создание еще одной площадки в Казахстане в прошлом году только сыграло на руку, рассказал URA.RU директор представительства «Урал Мото» в России и СНГ Денис Кузнецов. «Проблем с поставками [комплектующих] нет. Мы, как и авиапромышленность, приспособились к ситуации. Ирбитский мотоциклетный завод (Свердловская область) выпускает мотоциклы для РФ и для дружественных стран, площадка в Казахстане — для недружественных. Это две автономные площадки с полным циклом производства. Объемы не снижаются, а только увеличиваются — в этом году выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого гона и на 40% по сравнению с 21-м», — рассказал Кузнецов. Объемы производства растут за счет новых заказчиков из Австралии, Японии и Китая, растет спрос на мотоциклы и в России. Они же компенсируют снижение интереса со стороны американского и европейского рынков. По словам Кузнецова, доля отечественных комплектующих в мотоциклах «Урал» составляет 41%. В апреле 2022 года после начала специальной военной операции РФ на Украине стало известно, что руководство Ural Motorcycles планирует перенести сборку мотоциклов в Казахстан. Позднее в российском представительстве пояснили, что речь идет не о переносе, а о создании второй площадки. Мотоциклы «Урал» считаются одними из самых узнаваемых брендов как в России, так и за рубежом. Они принимали участие в церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а также стоят в гараже у актера Брэда Питта и короля Иордании Абдаллы II. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Ural Motorcycles, выпускающая мотоциклы легендарной марки «Урал», не пострадала из-за санкций, а наоборот увеличила объем производства за счет заказов из новых стран — Японии, Австралии, Китая. Создание еще одной площадки в Казахстане в прошлом году только сыграло на руку, рассказал URA.RU директор представительства «Урал Мото» в России и СНГ Денис Кузнецов. «Проблем с поставками [комплектующих] нет. Мы, как и авиапромышленность, приспособились к ситуации. Ирбитский мотоциклетный завод (Свердловская область) выпускает мотоциклы для РФ и для дружественных стран, площадка в Казахстане — для недружественных. Это две автономные площадки с полным циклом производства. Объемы не снижаются, а только увеличиваются — в этом году выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого гона и на 40% по сравнению с 21-м», — рассказал Кузнецов. Объемы производства растут за счет новых заказчиков из Австралии, Японии и Китая, растет спрос на мотоциклы и в России. Они же компенсируют снижение интереса со стороны американского и европейского рынков. По словам Кузнецова, доля отечественных комплектующих в мотоциклах «Урал» составляет 41%. В апреле 2022 года после начала специальной военной операции РФ на Украине стало известно, что руководство Ural Motorcycles планирует перенести сборку мотоциклов в Казахстан. Позднее в российском представительстве пояснили, что речь идет не о переносе, а о создании второй площадки. Мотоциклы «Урал» считаются одними из самых узнаваемых брендов как в России, так и за рубежом. Они принимали участие в церемонии открытия Олимпиады в Сочи, а также стоят в гараже у актера Брэда Питта и короля Иордании Абдаллы II.