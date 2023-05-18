Популярный шеф сделает из челябинцев поваров уровня Мишлен

Шеф Модестов запустит в Челябинске соцпроект, где за два месяца подготовит поваров уровня Мишлен

За два месяца челябинцев без опыта работы в ресторанах сделают поварами уровня Мишлен Фото: Размик Закарян © URA.RU

Шеф-повар Дмитрий Модестов запустит в Челябинске социальный проект, в рамках которого подготовит поваров уровня Мишлен из людей, не имеющих опыт работы в ресторане. В приоритете служившие в зоне спецоперации и отцы семейств, сообщили URA.RU в пресс-службе ресторана «Профессорский».

«Дмитрий Модестов проведет эксперимент по подготовке линейных поваров уровня Мишлен за два месяца. Потенциальные кандидаты — это ответственные за свою семью мужчины и женщины от 38 лет, с двумя и более детьми. Служба в армии будет плюсом, участвовавшие в СВО — получат приоритет при отборе», — уточнили URA.RU в ресторане.

За время обучения участникам будут платить среднестатистическую зарплату офисного сотрудника в месяц. В эксперименте ждут людей с любым опытом, кроме ресторанной сферы. При успешной аттестации участника устроят в «Профессорский» на зарплату в 70 тысяч рублей. Там он сможет продолжить обучение до бригадира смены, соус-шефа или су-шефа с зарплатой от 80 до 120 тысяч. Проект в таком случае могут продлить до шести месяцев. Всю информацию о нем ресторан будет публиковать в социальных сетях.

«Мы хотим показать всем, что в любом возрасте абсолютно реально изменить свою жизнь и реализовать себя в новом качестве, если есть желание и ответственность перед семьей и детьми. И конечно желание участников развиваться в качестве повара», — отметили URA.RU в «Профессорском».