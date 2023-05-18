Караоке-холл Solo в Нижневартовске выставили на продажу

Рестораторы продают долю в бизнесе Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу популярный караоке-холл Solo вместе с гриль-рестораном «Пивная №1». В разговоре с URA.RU представители заведений уточнили, что продается доля в бизнесе.

«Один из акционеров, который не проживает в Нижневартовске, решил продать свою долю. В остальном заведения также продолжат работать», — пояснили журналисту агентства. Стоимость бизнеса оценили в 20 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на продажу выставили лаундж-бар. Тогда речь шла о заведении под названием JoJo, которое продавали вместе с оборудованием и мебелью.