Рестораторы продают долю в бизнесе
В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу популярный караоке-холл Solo вместе с гриль-рестораном «Пивная №1». В разговоре с URA.RU представители заведений уточнили, что продается доля в бизнесе.
«Один из акционеров, который не проживает в Нижневартовске, решил продать свою долю. В остальном заведения также продолжат работать», — пояснили журналисту агентства. Стоимость бизнеса оценили в 20 миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на продажу выставили лаундж-бар. Тогда речь шла о заведении под названием JoJo, которое продавали вместе с оборудованием и мебелью.
Владельцы заведения продают долю в бизнесе
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