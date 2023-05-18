18 мая 2023

В Нижневартовске выставили на продажу популярный ресторан. Фото

Караоке-холл Solo в Нижневартовске выставили на продажу
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана "Дубровин", столик в ресторане, сервировка стола
Рестораторы продают долю в бизнесе Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу популярный караоке-холл Solo вместе с гриль-рестораном «Пивная №1». В разговоре с URA.RU представители заведений уточнили, что продается доля в бизнесе.

«Один из акционеров, который не проживает в Нижневартовске, решил продать свою долю. В остальном заведения также продолжат работать», — пояснили журналисту агентства. Стоимость бизнеса оценили в 20 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на продажу выставили лаундж-бар. Тогда речь шла о заведении под названием JoJo, которое продавали вместе с оборудованием и мебелью.

Владельцы заведения продают долю в бизнесе
Владельцы заведения продают долю в бизнесе
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу популярный караоке-холл Solo вместе с гриль-рестораном «Пивная №1». В разговоре с URA.RU представители заведений уточнили, что продается доля в бизнесе. «Один из акционеров, который не проживает в Нижневартовске, решил продать свою долю. В остальном заведения также продолжат работать», — пояснили журналисту агентства. Стоимость бизнеса оценили в 20 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на продажу выставили лаундж-бар. Тогда речь шла о заведении под названием JoJo, которое продавали вместе с оборудованием и мебелью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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