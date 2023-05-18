Сайт властей ХМАО обрушился из-за массированной хакерской атаки

Сайт окружного правительства атакуют из-за рубежа Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сайт правительства ХМАО подвергся массированной хакерской атаке, наряду с официальными интернет-порталами ряда российских регионов. Прежде были обрушены сайты властей Воронежской и Ярославской области. Об атаке на сайт окружного правительства сообщил источник из регионального политического истеблишмента.

«Сейчас на сайт югорских властей невозможно зайти. Известно, DDoS-атака идет с нескольких десятков тысяч IP-адресов. Последний раз так с такой интенсивностью сайт окружного правительства пытались положить примерно три года назад», — рассказал инсайдер.

Директор департамента информационных технологий ХМАО Павел Ципорин в разговоре с URA.RU согласился с оценкой масштабов атаки. «С чем это связано неизвестно, но мы оказались в числе нескольких регионов, которые подверглись киберугрозам. Идет массированная DDoS-атака атака из-за рубежа. Специалисты занимаются восстановлением работоспособности сайта, но на это потребуется время», — заявил «ПиГ» директор департамента информационного развития ХМАО Ципорин.

Ранее URA.RU сообщало, что на сайты различных структур в ХМАО уже совершались хакерские атаки. Так, проблемы в работе были зафиксированы на сайтах судов и международных аэропортов.