Московский генерал МВД выслушал просьбы жителей ХМАО

Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием жителей ХМАО. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по округу.
«В рамках планового инспектирования деятельности УМВД России по ХМАО — Югре главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием граждан. Рассказать о своих проблемах и получить ответы на интересующие вопросы к представителю МВД России обратился 21 житель разных городов и районов Югры», — указано в сообщении.
Уточняется, что в своих обращениях граждане коснулись широкого спектра вопросов: ход расследования уголовных дел, законность и обоснованность принятых решений по материалам проверок, обеспечение социальных гарантий пенсионерам ведомства. Золотов внимательно выслушал каждого обратившегося, ответил на вопросы и пообещал, что для решения обозначенных проблем будут приняты все необходимые меры.
Ранее сообщалось, что в ХМАО отправлен московский генерал Золотов. Его визит пройдет в рамках глобальной проверки работы окружного главка полиции.
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