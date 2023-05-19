Московский генерал МВД выслушал просьбы жителей ХМАО

20 мая 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

На прием к генерал — майору полиции пришли жители разных городов и районов Югры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием жителей ХМАО. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по округу. «В рамках планового инспектирования деятельности УМВД России по ХМАО — Югре главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием граждан. Рассказать о своих проблемах и получить ответы на интересующие вопросы к представителю МВД России обратился 21 житель разных городов и районов Югры», — указано в сообщении. Уточняется, что в своих обращениях граждане коснулись широкого спектра вопросов: ход расследования уголовных дел, законность и обоснованность принятых решений по материалам проверок, обеспечение социальных гарантий пенсионерам ведомства. Золотов внимательно выслушал каждого обратившегося, ответил на вопросы и пообещал, что для решения обозначенных проблем будут приняты все необходимые меры. Ранее сообщалось, что в ХМАО отправлен московский генерал Золотов. Его визит пройдет в рамках глобальной проверки работы окружного главка полиции.

Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием жителей ХМАО. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по округу. «В рамках планового инспектирования деятельности УМВД России по ХМАО — Югре главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием граждан. Рассказать о своих проблемах и получить ответы на интересующие вопросы к представителю МВД России обратился 21 житель разных городов и районов Югры», — указано в сообщении. Уточняется, что в своих обращениях граждане коснулись широкого спектра вопросов: ход расследования уголовных дел, законность и обоснованность принятых решений по материалам проверок, обеспечение социальных гарантий пенсионерам ведомства. Золотов внимательно выслушал каждого обратившегося, ответил на вопросы и пообещал, что для решения обозначенных проблем будут приняты все необходимые меры. Ранее сообщалось, что в ХМАО отправлен московский генерал Золотов. Его визит пройдет в рамках глобальной проверки работы окружного главка полиции.