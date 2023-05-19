19 мая 2023
18 мая 2023

Московский генерал МВД выслушал просьбы жителей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чернятьев Денис. Генерал СК РФ по челябинской области. Челябинск, генерал, погон, генерал-майор юстиции
На прием к генерал — майору полиции пришли жители разных городов и районов Югры Фото:

Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием жителей ХМАО. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по округу.

«В рамках планового инспектирования деятельности УМВД России по ХМАО — Югре главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием граждан. Рассказать о своих проблемах и получить ответы на интересующие вопросы к представителю МВД России обратился 21 житель разных городов и районов Югры», — указано в сообщении.

Уточняется, что в своих обращениях граждане коснулись широкого спектра вопросов: ход расследования уголовных дел, законность и обоснованность принятых решений по материалам проверок, обеспечение социальных гарантий пенсионерам ведомства. Золотов внимательно выслушал каждого обратившегося, ответил на вопросы и пообещал, что для решения обозначенных проблем будут приняты все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в ХМАО отправлен московский генерал Золотов. Его визит пройдет в рамках глобальной проверки работы окружного главка полиции.

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Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием жителей ХМАО. Об этом сообщается на официальном сайте УМВД России по округу. «В рамках планового инспектирования деятельности УМВД России по ХМАО — Югре главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов провел личный прием граждан. Рассказать о своих проблемах и получить ответы на интересующие вопросы к представителю МВД России обратился 21 житель разных городов и районов Югры», — указано в сообщении. Уточняется, что в своих обращениях граждане коснулись широкого спектра вопросов: ход расследования уголовных дел, законность и обоснованность принятых решений по материалам проверок, обеспечение социальных гарантий пенсионерам ведомства. Золотов внимательно выслушал каждого обратившегося, ответил на вопросы и пообещал, что для решения обозначенных проблем будут приняты все необходимые меры. Ранее сообщалось, что в ХМАО отправлен московский генерал Золотов. Его визит пройдет в рамках глобальной проверки работы окружного главка полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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