МИД РФ оценило угрозы США ударить по Крыму

Замглавы МИД Рябков: политика США приводит к эскалации напряженности
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Крым является неотъемлемой частью России, заявил Сергей Рябков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Угрозы нанесения ударов по Крыму говорят о безответственности США, которая ведет к эскалации напряженности в мире. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Угрозы ударов по Крыму — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что Крым является частью России и предпринимать попытки отвергать это путем угроз недальновидно со стороны Белого дома.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал разрешение Украине наносить удары по территории Крыма с помощью американского вооружения. По мнению Вашингтона, полуостров не принадлежит России.

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Угрозы нанесения ударов по Крыму говорят о безответственности США, которая ведет к эскалации напряженности в мире. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. «Угрозы ударов по Крыму — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что Крым является частью России и предпринимать попытки отвергать это путем угроз недальновидно со стороны Белого дома. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал разрешение Украине наносить удары по территории Крыма с помощью американского вооружения. По мнению Вашингтона, полуостров не принадлежит России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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