МИД РФ оценило угрозы США ударить по Крыму

Угрозы нанесения ударов по Крыму говорят о безответственности США, которая ведет к эскалации напряженности в мире. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Угрозы ударов по Крыму — это очередное подтверждение безответственного эскалационного курса Вашингтона», — передает слова Рябкова РИА Новости. Он добавил, что Крым является частью России и предпринимать попытки отвергать это путем угроз недальновидно со стороны Белого дома.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан дал разрешение Украине наносить удары по территории Крыма с помощью американского вооружения. По мнению Вашингтона, полуостров не принадлежит России.
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