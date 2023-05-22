Постпред Крыма заявил, что США одобрили начало ядерной войны

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Министерство обороны США, армия, сша, ядерное оружие
Удары американской авиации по Крыму приведут к ядерной войне, заявил Георгий Мурадов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Разрешение США на использование Украиной истребителей F-16 для ударов по Крыму ведет мир к ядерной войне. Об этом рассказал постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Белый дом своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны», — передает слова Мурадова РИА Новости. Он добавил, что в Крыму располагается Черноморский флот РФ, который может стать целью противника.

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По мнению постпреда полуострова, для недопущения подрыва одного из стратегических военных объектов, Россия будет вынуждена уничтожать аэродромы в Польше и Румынии, которые станут ключевыми элементами в цепочке поставок истребителей на Украину. Для уничтожения таких объектов может потребоваться достаточно мощное оружие, заключил Мурадов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина будет иметь право наносить удары по территории Крыма с помощью американской авиации, так как США не считают Крым территорией России. При этом американский лидер заявил, что истребители F-16 не будут использоваться в ходе контрнаступлении Украины.

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Разрешение США на использование Украиной истребителей F-16 для ударов по Крыму ведет мир к ядерной войне. Об этом рассказал постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. «Белый дом своим согласием на применение американской авиации против Крыма одобрил развязывание ядерной войны», — передает слова Мурадова РИА Новости. Он добавил, что в Крыму располагается Черноморский флот РФ, который может стать целью противника. По мнению постпреда полуострова, для недопущения подрыва одного из стратегических военных объектов, Россия будет вынуждена уничтожать аэродромы в Польше и Румынии, которые станут ключевыми элементами в цепочке поставок истребителей на Украину. Для уничтожения таких объектов может потребоваться достаточно мощное оружие, заключил Мурадов. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украина будет иметь право наносить удары по территории Крыма с помощью американской авиации, так как США не считают Крым территорией России. При этом американский лидер заявил, что истребители F-16 не будут использоваться в ходе контрнаступлении Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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