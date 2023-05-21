Посол Антонов объяснил США, как будут расценены удары по Крыму истребителями F-16

Возможные удары ВСУ истребителями F-16 по Крыму будут рассмотрены как нападение на любой другой регион России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
«Удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации», — заявил Антонов, его слова цитирует telegram-канал посольства. Он призвал Вашингтон полностью отдавать себе отчет «в ответных мерах со стороны России».
Ранее Бельгия подтвердила готовность совместно с другими странами НАТО обучать украинских пилотов управлению F-16. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что Вашингтон разрешая ВСУ наносить удары по Крыму американским оружием руководствуются «животным страхом».
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