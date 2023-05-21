Посол Антонов объяснил США, как будут расценены удары по Крыму истребителями F-16 Посол Антонов: удары по Крыму F-16 сравнимы с нападением на любой регион России 22 мая 2023 в 05:11 Размер текста - 17 + Анатолий Антонов предупредил Вашингтон об ответных мерах со стороны России Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Возможные удары ВСУ истребителями F-16 по Крыму будут рассмотрены как нападение на любой другой регион России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации», — заявил Антонов, его слова цитирует telegram-канал посольства. Он призвал Вашингтон полностью отдавать себе отчет «в ответных мерах со стороны России». Ранее Бельгия подтвердила готовность совместно с другими странами НАТО обучать украинских пилотов управлению F-16. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что Вашингтон разрешая ВСУ наносить удары по Крыму американским оружием руководствуются «животным страхом». Возможные удары ВСУ истребителями F-16 по Крыму будут рассмотрены как нападение на любой другой регион России. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Удары по данной территории рассматриваются нами как нападение на любой другой субъект Российской Федерации», — заявил Антонов, его слова цитирует telegram-канал посольства. Он призвал Вашингтон полностью отдавать себе отчет «в ответных мерах со стороны России». Ранее Бельгия подтвердила готовность совместно с другими странами НАТО обучать украинских пилотов управлению F-16. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев считает, что Вашингтон разрешая ВСУ наносить удары по Крыму американским оружием руководствуются «животным страхом». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям