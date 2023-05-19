Захарова пристыдила грузинских политиков из-за драки после возврата авиасообщения с Москвой

Захарова: грузинские депутаты не могут быть против прямого рейса с Россией

20 мая 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что «представители народа» не могут быть против прямого рейса с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова негативно оценила драку депутатов в парламенте Грузии, которые повздорили из-за возобновления авиасообщения с Россией. По ее мнению, население двух стран тесно общается, поэтому прямой авиарейс необходим. «Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах. <…> Эта история — индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале . По мнению представителя МИД РФ, подобная позиция депутатов говорит о том, что они не имеют представления о том, как тесно связаны народы двух стран. Она указала, что у россиян много родственников, проживающих в Грузии. Ранее сообщалось, что в грузинском парламенте на заседании произошла потасовка. Депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией, в ответ его оскорбил коллега из парламентского большинства Дачи Берая. После этого завязался конфликт, который удалось урегулировать спустя некоторое время, сообщает «Царьград».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова негативно оценила драку депутатов в парламенте Грузии, которые повздорили из-за возобновления авиасообщения с Россией. По ее мнению, население двух стран тесно общается, поэтому прямой авиарейс необходим. «Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах. <…> Эта история — индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По мнению представителя МИД РФ, подобная позиция депутатов говорит о том, что они не имеют представления о том, как тесно связаны народы двух стран. Она указала, что у россиян много родственников, проживающих в Грузии. Ранее сообщалось, что в грузинском парламенте на заседании произошла потасовка. Депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией, в ответ его оскорбил коллега из парламентского большинства Дачи Берая. После этого завязался конфликт, который удалось урегулировать спустя некоторое время, сообщает «Царьград».