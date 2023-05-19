19 мая 2023

Захарова пристыдила грузинских политиков из-за драки после возврата авиасообщения с Москвой

Захарова: грузинские депутаты не могут быть против прямого рейса с Россией
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова считает, что «представители народа» не могут быть против прямого рейса с Россией Фото:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова негативно оценила драку депутатов в парламенте Грузии, которые повздорили из-за возобновления авиасообщения с Россией. По ее мнению, население двух стран тесно общается, поэтому прямой авиарейс необходим.

«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах. <…> Эта история — индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

По мнению представителя МИД РФ, подобная позиция депутатов говорит о том, что они не имеют представления о том, как тесно связаны народы двух стран. Она указала, что у россиян много родственников, проживающих в Грузии.

Ранее сообщалось, что в грузинском парламенте на заседании произошла потасовка. Депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией, в ответ его оскорбил коллега из парламентского большинства Дачи Берая. После этого завязался конфликт, который удалось урегулировать спустя некоторое время, сообщает «Царьград».

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова негативно оценила драку депутатов в парламенте Грузии, которые повздорили из-за возобновления авиасообщения с Россией. По ее мнению, население двух стран тесно общается, поэтому прямой авиарейс необходим. «Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах. <…> Эта история — индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. По мнению представителя МИД РФ, подобная позиция депутатов говорит о том, что они не имеют представления о том, как тесно связаны народы двух стран. Она указала, что у россиян много родственников, проживающих в Грузии. Ранее сообщалось, что в грузинском парламенте на заседании произошла потасовка. Депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией, в ответ его оскорбил коллега из парламентского большинства Дачи Берая. После этого завязался конфликт, который удалось урегулировать спустя некоторое время, сообщает «Царьград».
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