Захарова пристыдила грузинских политиков из-за драки после возврата авиасообщения с Москвой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова негативно оценила драку депутатов в парламенте Грузии, которые повздорили из-за возобновления авиасообщения с Россией. По ее мнению, население двух стран тесно общается, поэтому прямой авиарейс необходим.
«Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах. <…> Эта история — индикатор наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком ты заботишься на словах», — написала Мария Захарова в своем
По мнению представителя МИД РФ, подобная позиция депутатов говорит о том, что они не имеют представления о том, как тесно связаны народы двух стран. Она указала, что у россиян много родственников, проживающих в Грузии.
Ранее сообщалось, что в грузинском парламенте на заседании произошла потасовка. Депутат Георгий Вашадзе с трибуны раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией, в ответ его оскорбил коллега из парламентского большинства Дачи Берая. После этого завязался конфликт, который удалось урегулировать спустя некоторое время, сообщает «Царьград».
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