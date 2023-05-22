Челябинцы массово берут кредиты на драгоценности ради инвестиций в будущее

Некоторые челябинцы рассматривают покупку украшений как инвестицию в будущее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди жителей Челябинска 41% готовы скупать ювелирные драгоценности в качестве инвестиции в будущее. Как URA.RU сообщили в пресс-службе холдинга Sokolov, ради этого горожане готовы оформлять кредиты.

«Среди челябинцев 41% готовы оформить кредит на покупку ювелирного изделия как инвестицию в будущее. Причем женщины покупают украшения в долг чаще мужчин. В основном они приобретают в кредит или рассрочку кольца (25%), серьги, браслеты (по 18%) и изделия с бриллиантами (7%)», — отметили URA.RU в Sokolov.

Кроме вложений в будущее, 27% челябинцев приобретали украшения в подарок, 18% — чтобы надеть на себя, 14% — чтобы выйти в свет на важное мероприятие. Такие результаты показал опрос, который ювелирный холдинг провел вместе с маркетплейсом Ozon.

Челябинцы указали на цели, для достижения которых берут кредиты. Помимо ювелирных украшений, заем или рассрочку горожане оформляют на приобретение техники (31%) и на отдых во время путешествия (22%). Для дорогих подарков в банки за деньгами обращается каждый десятый, а 15% идут за финансами ради покупки квартиры либо стройматериалов и мебели. Кредитуются челябинцы также, чтобы потратить деньги на лечение, купить авто или оплатить учебу.