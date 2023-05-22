В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

В Пермском крае установится аномальная жара

23 мая 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Жара придет в регион 24 мая Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу Росгидрометра объявил штормовое предупреждение. В регион с 24 мая придет аномальная жара, сообщается в telegram-канале центра. «Штормовое предупреждение! 24—28 мая в Пермском крае установится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более», — говорится в telegram-канале. Сначала жара придет в южные территории, а 25 и 26 числа распространится на центральные области. К концу недели жара останется только на юге и в воскресенье 28 числа уйдет из региона. Также в последний день недели возможны кратковременные дожди.

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу Росгидрометра объявил штормовое предупреждение. В регион с 24 мая придет аномальная жара, сообщается в telegram-канале центра. «Штормовое предупреждение! 24—28 мая в Пермском крае установится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более», — говорится в telegram-канале. Сначала жара придет в южные территории, а 25 и 26 числа распространится на центральные области. К концу недели жара останется только на юге и в воскресенье 28 числа уйдет из региона. Также в последний день недели возможны кратковременные дожди.