22 мая 2023

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

В Пермском крае установится аномальная жара
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, газон, лето, цветы в горшках, виды перми, лето в городе, вертикальное озеленение
Жара придет в регион 24 мая Фото:

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу Росгидрометра объявил штормовое предупреждение. В регион с 24 мая придет аномальная жара, сообщается в telegram-канале центра.

«Штормовое предупреждение! 24—28 мая в Пермском крае установится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более», — говорится в telegram-канале.

Сначала жара придет в южные территории, а 25 и 26 числа распространится на центральные области. К концу недели жара останется только на юге и в воскресенье 28 числа уйдет из региона. Также в последний день недели возможны кратковременные дожди.

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Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу Росгидрометра объявил штормовое предупреждение. В регион с 24 мая придет аномальная жара, сообщается в telegram-канале центра. «Штормовое предупреждение! 24—28 мая в Пермском крае установится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более», — говорится в telegram-канале. Сначала жара придет в южные территории, а 25 и 26 числа распространится на центральные области. К концу недели жара останется только на юге и в воскресенье 28 числа уйдет из региона. Также в последний день недели возможны кратковременные дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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