В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение

Жара придет в регион 24 мая
Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу Росгидрометра объявил штормовое предупреждение. В регион с 24 мая придет аномальная жара, сообщается в telegram-канале центра.
«Штормовое предупреждение! 24—28 мая в Пермском крае установится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°С и более», — говорится в telegram-канале.
Сначала жара придет в южные территории, а 25 и 26 числа распространится на центральные области. К концу недели жара останется только на юге и в воскресенье 28 числа уйдет из региона. Также в последний день недели возможны кратковременные дожди.
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