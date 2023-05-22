В центре Екатеринбурга запустят сплавы с перфомансами

23 мая 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Сплавы пройдут в июне в рамках паблик-арт-программы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рамках паблик-арт-программы «ЧО» екатеринбуржцы смогут сплавиться по реке Исеть — от района ВИЗ и до центра города. Об этом рассказала продюсер сплав-проекта «По течению» Алина Рахматулина на презентации сезона. «Будет 10 катамаранов, которые сплавлятся от ВИЗа до центра Екатеринбурга. Параллельно по пути участники увидят шесть перфомансов — от художников, актеров, танцоров. Первый сплав пройдет 4 июня, всего их будет 10», — поделилась Рахматулина. Они будут бесплатными для горожан. Продюсер также призналась, что перед запуском сплавов команда «ЧО» сама испытала маршрут. «Как только сошел лед, мы начали исследовать маршрут, справлялись пять часов до парка Маяковского, но решили не прокладывать там путь, потому что на территории от парка до Уктуса идет реставрация набережной и в Исети мало воды», — сообщила куратор.

В рамках паблик-арт-программы «ЧО» екатеринбуржцы смогут сплавиться по реке Исеть — от района ВИЗ и до центра города. Об этом рассказала продюсер сплав-проекта «По течению» Алина Рахматулина на презентации сезона. «Будет 10 катамаранов, которые сплавлятся от ВИЗа до центра Екатеринбурга. Параллельно по пути участники увидят шесть перфомансов — от художников, актеров, танцоров. Первый сплав пройдет 4 июня, всего их будет 10», — поделилась Рахматулина. Они будут бесплатными для горожан. Продюсер также призналась, что перед запуском сплавов команда «ЧО» сама испытала маршрут. «Как только сошел лед, мы начали исследовать маршрут, справлялись пять часов до парка Маяковского, но решили не прокладывать там путь, потому что на территории от парка до Уктуса идет реставрация набережной и в Исети мало воды», — сообщила куратор.