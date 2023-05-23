Жозеп Боррель перепутал Белгород с Белградом

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель, stock
Боррель заявил, что ничего не знает о нападении на Белгородскую область Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на вопрос журналиста о том, что он думает об атаке на Белгородскую область России. Он заявил, что ничего не знает о произошедшем, перепутав при этом сербский Белград с российским Белгородом.

«А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде», — заявил Борель.

Объяснять подробнее разницу между российским регионом и сербской столицей пришлось помощнице Борреля. Однако даже после этого он не смог дать четкого ответа.

Ранее группа диверсантов проникла с территории Украины в приграничные район Белгородской области. Об атаке доложили президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на вопрос журналиста о том, что он думает об атаке на Белгородскую область России. Он заявил, что ничего не знает о произошедшем, перепутав при этом сербский Белград с российским Белгородом. «А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде», — заявил Борель. Объяснять подробнее разницу между российским регионом и сербской столицей пришлось помощнице Борреля. Однако даже после этого он не смог дать четкого ответа. Ранее группа диверсантов проникла с территории Украины в приграничные район Белгородской области. Об атаке доложили президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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