Жозеп Боррель перепутал Белгород с Белградом

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на вопрос журналиста о том, что он думает об атаке на Белгородскую область России. Он заявил, что ничего не знает о произошедшем, перепутав при этом сербский Белград с российским Белгородом.
«А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде», — заявил Борель.
Объяснять подробнее разницу между российским регионом и сербской столицей пришлось помощнице Борреля. Однако даже после этого он не смог дать четкого ответа.
Ранее группа диверсантов проникла с территории Украины в приграничные район Белгородской области. Об атаке доложили президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.
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