Жозеп Боррель перепутал Белгород с Белградом

23 мая 2023 в 21:17 Размер текста - 17 +

Боррель заявил, что ничего не знает о нападении на Белгородскую область Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на вопрос журналиста о том, что он думает об атаке на Белгородскую область России. Он заявил, что ничего не знает о произошедшем, перепутав при этом сербский Белград с российским Белгородом. «А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде», — заявил Борель. Объяснять подробнее разницу между российским регионом и сербской столицей пришлось помощнице Борреля. Однако даже после этого он не смог дать четкого ответа. Ранее группа диверсантов проникла с территории Украины в приграничные район Белгородской области. Об атаке доложили президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на вопрос журналиста о том, что он думает об атаке на Белгородскую область России. Он заявил, что ничего не знает о произошедшем, перепутав при этом сербский Белград с российским Белгородом. «А что происходит в Белграде? Я не могу никак прокомментировать происходящее в Белгороде», — заявил Борель. Объяснять подробнее разницу между российским регионом и сербской столицей пришлось помощнице Борреля. Однако даже после этого он не смог дать четкого ответа. Ранее группа диверсантов проникла с территории Украины в приграничные район Белгородской области. Об атаке доложили президенту РФ Владимиру Путину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся попыткой Киева отвлечь внимание мировой общественности от провала в Артемовске и таким образом минимизировать политический эффект от потери города.