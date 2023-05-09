Армия РФ в ДНР и Херсонской области уничтожила склады боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ в Херсонской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны в ходе брифинга.
«В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке, опубликованной в официальном
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее силы РФ уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области. 1 мая военные нанесли удар по складу Павлограду. Этот склад использовался для хранения ресурсов, которые будут использоваться во время контрнаступления.
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