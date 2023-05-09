Армия РФ в ДНР и Херсонской области уничтожила склады боеприпасов ВСУ

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Складов с боеприпасами лишились две бригады ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ в Херсонской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

«В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее силы РФ уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области. 1 мая военные нанесли удар по складу Павлограду. Этот склад использовался для хранения ресурсов, которые будут использоваться во время контрнаступления.

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Вооруженные силы (ВС) России в ходе спецоперации уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ в Херсонской области и ДНР. Об этом сообщили в Минобороны в ходе брифинга. «В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны. В районе населенного пункта Верхнекаменское Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ», — говорится в сводке, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее силы РФ уничтожили склад с боеприпасами подразделения «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация) в Харьковской области. 1 мая военные нанесли удар по складу Павлограду. Этот склад использовался для хранения ресурсов, которые будут использоваться во время контрнаступления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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