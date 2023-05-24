Журналист Леонид Парфенов расскажет о дружбе с Башлачевым в Екатеринбурге

Воспоминаниями о Башлачеве Парфенов поделится в режиме онлайн Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Ельцин Центре пройдет встреча-дискуссия, посвященная дню рождения рок-музыканта Александра Башлачева. Среди спикеров ожидаются главный режиссер Центра современной драматургии (ЦСД), журналист Леонид Парфенов и однокурсник музыканта Андрей Дуняшин. О предстоящей встрече корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе.

«В день рождения Александра Башлачева исследователи его творчества, а также соратники рок-барда, некогда учившиеся и работавшие вместе с ним, соберутся в Ельцин Центре, чтобы поговорить о творчестве и наследии СашБаша», — сообщили в ЕЦ. Посетить встречу можно бесплатно, но по предварительной регистрации.

Все желающие смогут поближе познакомиться с Башлачевым благодаря театральному критику Алексею Кокину, главному режиссеру ЦСД Антону Бутакову, соратнику рокера Андрею Дуняшину. Также онлайн ожидают директора «Череповецкого музейного объединения» Светлану Султанову, автора книг о Башлачеве Льва Наумова и журналиста Леонида Парфенова.

Встреча пройдет в зале «Свободы» музея Бориса Ельцина 27 мая. Начало — в 14:00.

Рок-музыкант, поэт и журналист Александр Башлачев прославился как один из наиболее ярких представителей советского андеграунда и участник Ленинградского рок-клуба. С его подачи в рок-поэзии появилась фольклорная интонация и ощущались предпосылки перелома эпохи 1990-х.

Ранее в Екатеринбурге открылась выставка «Поколение дворников и сторожей», посвященная русскому року 1980-90-х годов, которую презентовал экс-продюсер групп «Мумий Тролль» и «Ночные снайперы» Александр Кушнир. Екатеринбуржцы первыми в стране могут услышать записи, которые были сделаны при задержании музыканта Виктора Цоя и лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко в Киеве в 1985 году.