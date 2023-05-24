Коллеги обвинили воспитателя челябинского детсада в проукраинской пропаганде

Коллеги усомнились в воспитательных методах педагога детсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коллеги воспитателя детсада №7 Юрюзани (Челябинская область) Ирины Серегиной обвинили педагога в проукраинской пропаганде. Как работники учреждения рассказали URA.RU, разговоры на политические темы женщина ведет даже с детьми.

«Со мной Серегина не общается, но сотрудники говорят, что она активно выступает с проукраинскими лозунгами. Какие-то гадости рассказывала, я не углублялась в подробности», — пояснила URA.RU заведующая детсадом Оксана Макшанцева.

В настоящее время компрометирующие посты в профиле Серегиной отсутствуют. Однако коллеги утверждают, что сделали скрины сообщений соответствующей направленности (имеются в распоряжении редакции).

Конфликт в детском саду продолжается на протяжении нескольких лет. Как утверждает Макшанцева, он связан с претензиями из-за невыполнения Серегиной должностных обязанностей. Когда в начале мая заведующая попыталась на совещании вручить подчиненной очередной документ с фиксацией проступка на подпись, якобы возникла потасовка. Воспитатель начала съемку инцидента, но коллеги возмутились и силой потребовали удалить запись. Так утверждает сама Серегина, написавшая в полицию заявление о побоях.

«Это неправда. Я отработала в детском саду 33 года, и ни разу не было конфликтов. Сейчас мне 53 года: неужели стану набрасываться на кого-то? Но Серегина на меня и других сотрудниц заявила, и теперь я на больничном с гипертоническим кризом», — рассказала URA.RU воспитатель Елена Русак.

Младший воспитатель Татьяна Митрофанова, работавшая до октября 2022 года в паре с Серегиной, сообщила, что та рассказывает детям о хорроре «Невеста Чаки» и пугает концом света. Часть родителей детей из группы забрала.

Коллеги, с которыми пообщался корреспондент URA.RU, сообщили, что уголовного дела полиция в связи с жалобой возбуждать не стала. На неоднократные звонки при подготовке материала сама Серегина URA.RU не ответила.