25 мая 2023

Челябинский депутат Лантратова предложила новые меры поддержки многодетных семей

© Служба новостей «URA.RU»
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Яна Лантратова. Челябинск, лантратова яна
Яна Лантратова предложила ввести льготы на земельный налог для многодетных семей Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила Госдуме ввести ряд новых мер, направленных на поддержку многодетных семей. Речь идет о льготах по оплате налога за земельные участки, а также увеличении площади квартиры при получении налогового вычета.

«В соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством физлица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 квадратных метров площади участка, находящегося в их собственности. При этом, согласно Земельному кодексу, участок, который многодетным семьям государство предоставляет бесплатно, может быть гораздо больше — до 15 соток», — цитируют текст обращения Лантратовой в Госдуму «Известия».

Кроме того, парламентарий уверена, что необходимо увеличить площадь квартиры при вычислении налогового вычета на каждого члена семьи с 5 до 18 квадратных метров. Такая мера поддержки, по мнению автора законопроекта, позволит обеспечить дополнительную помощь государства многодетным семьям в оплате налогов.

Ранее Лантратова высказалась против введения шестидневной рабочей недели в России. Лантратова сообщила, что у российских родителей и так мало времени, чтобы воспитывать своих детей.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила Госдуме ввести ряд новых мер, направленных на поддержку многодетных семей. Речь идет о льготах по оплате налога за земельные участки, а также увеличении площади квартиры при получении налогового вычета. «В соответствии с действующим в РФ налоговым законодательством физлица, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, освобождены от уплаты земельного налога с 600 квадратных метров площади участка, находящегося в их собственности. При этом, согласно Земельному кодексу, участок, который многодетным семьям государство предоставляет бесплатно, может быть гораздо больше — до 15 соток», — цитируют текст обращения Лантратовой в Госдуму «Известия». Кроме того, парламентарий уверена, что необходимо увеличить площадь квартиры при вычислении налогового вычета на каждого члена семьи с 5 до 18 квадратных метров. Такая мера поддержки, по мнению автора законопроекта, позволит обеспечить дополнительную помощь государства многодетным семьям в оплате налогов. Ранее Лантратова высказалась против введения шестидневной рабочей недели в России. Лантратова сообщила, что у российских родителей и так мало времени, чтобы воспитывать своих детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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