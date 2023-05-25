В Пермском крае напали на охранника фермы и украли теленка

26 мая 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Теленка оценили в 10 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Куеде Пермского края трое преступников осуждены за нападение на сторожа фермы и кражу теленка. Как рассказали в полиции, двое мужчин избили охранника, а их сообщница увела теленка. «Двое фигурантов накинулись на охранника и начали наносить множественные удары по голове и телу. Уходя, мужчины прихватили с собой сотовый телефон, две рыболовные удочки, рюкзак с рыболовными снастями, принадлежащие потерпевшему. Женщина проникла в корпус молочнотоварной фермы и похитила теленка стоимостью 10 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Суд, рассмотрев дело, приговорил одного из нападавших к девяти года колонии строгого режима, а второго к восьми годам. Женщину обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

В Куеде Пермского края трое преступников осуждены за нападение на сторожа фермы и кражу теленка. Как рассказали в полиции, двое мужчин избили охранника, а их сообщница увела теленка. «Двое фигурантов накинулись на охранника и начали наносить множественные удары по голове и телу. Уходя, мужчины прихватили с собой сотовый телефон, две рыболовные удочки, рюкзак с рыболовными снастями, принадлежащие потерпевшему. Женщина проникла в корпус молочнотоварной фермы и похитила теленка стоимостью 10 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Суд, рассмотрев дело, приговорил одного из нападавших к девяти года колонии строгого режима, а второго к восьми годам. Женщину обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.