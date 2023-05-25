25 мая 2023

В Пермском крае напали на охранника фермы и украли теленка

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Рабочая поездка Дубровского в Карталы. Обработано. Челябинск, теленок, сельское хозяйство
Теленка оценили в 10 тысяч рублей (архивное фото) Фото:

В Куеде Пермского края трое преступников осуждены за нападение на сторожа фермы и кражу теленка. Как рассказали в полиции, двое мужчин избили охранника, а их сообщница увела теленка.

«Двое фигурантов накинулись на охранника и начали наносить множественные удары по голове и телу. Уходя, мужчины прихватили с собой сотовый телефон, две рыболовные удочки, рюкзак с рыболовными снастями, принадлежащие потерпевшему. Женщина проникла в корпус молочнотоварной фермы и похитила теленка стоимостью 10 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Суд, рассмотрев дело, приговорил одного из нападавших к девяти года колонии строгого режима, а второго к восьми годам. Женщину обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.

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В Куеде Пермского края трое преступников осуждены за нападение на сторожа фермы и кражу теленка. Как рассказали в полиции, двое мужчин избили охранника, а их сообщница увела теленка. «Двое фигурантов накинулись на охранника и начали наносить множественные удары по голове и телу. Уходя, мужчины прихватили с собой сотовый телефон, две рыболовные удочки, рюкзак с рыболовными снастями, принадлежащие потерпевшему. Женщина проникла в корпус молочнотоварной фермы и похитила теленка стоимостью 10 тысяч рублей», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. Суд, рассмотрев дело, приговорил одного из нападавших к девяти года колонии строгого режима, а второго к восьми годам. Женщину обязали выплатить штраф в 30 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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