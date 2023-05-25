В Перми 4 июня состоится полумарафон ЗаБег РФ. Спортсмены пробегут по центральным улицам города. Организаторы мероприятия Первое Пермское Беговое сообщество рассказали, какие улицы будут закрыты для проезда.
«До Пермского полумарафона ЗаБег РФ остается чуть больше недели, а значит, пора напомнить о том, что 4 июня на некоторое время будут перекрыты центральные улицы Перми. В центре запретят парковку и ограничат движение транспорта», — говорят организаторы.
С 08:00 до 14:00 будут перекрыты: ул. Окулова от ул. Осинской до ул. Газеты Звезда, ул. Монастырская от ул. Осинская до Перми-1, ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Ленина, ул. Ленина от ул. Попова до ул. Максима Горького. Организаторы предупреждают, что выехать из дворов домов и пересечь улицы будет нельзя.
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