В центре Перми 4 июня из-за полумарафона перекроют дороги. Скрин

26 мая 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Дороги будут перекрыты только в первой половине дня Фото: Размик Закарян В Перми 4 июня состоится полумарафон ЗаБег РФ. Спортсмены пробегут по центральным улицам города. Организаторы мероприятия Первое Пермское Беговое сообщество рассказали, какие улицы будут закрыты для проезда. «До Пермского полумарафона ЗаБег РФ остается чуть больше недели, а значит, пора напомнить о том, что 4 июня на некоторое время будут перекрыты центральные улицы Перми. В центре запретят парковку и ограничат движение транспорта», — говорят организаторы. С 08:00 до 14:00 будут перекрыты: ул. Окулова от ул. Осинской до ул. Газеты Звезда, ул. Монастырская от ул. Осинская до Перми-1, ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Ленина, ул. Ленина от ул. Попова до ул. Максима Горького. Организаторы предупреждают, что выехать из дворов домов и пересечь улицы будет нельзя. Часть набережной тоже будет закрыта для прогулок Группа «ВКонтакте» ЗаБег РФ|| Пермь

В Перми 4 июня состоится полумарафон ЗаБег РФ. Спортсмены пробегут по центральным улицам города. Организаторы мероприятия Первое Пермское Беговое сообщество рассказали, какие улицы будут закрыты для проезда. «До Пермского полумарафона ЗаБег РФ остается чуть больше недели, а значит, пора напомнить о том, что 4 июня на некоторое время будут перекрыты центральные улицы Перми. В центре запретят парковку и ограничат движение транспорта», — говорят организаторы. С 08:00 до 14:00 будут перекрыты: ул. Окулова от ул. Осинской до ул. Газеты Звезда, ул. Монастырская от ул. Осинская до Перми-1, ул. Сибирская от ул. Монастырской до ул. Ленина, ул. Ленина от ул. Попова до ул. Максима Горького. Организаторы предупреждают, что выехать из дворов домов и пересечь улицы будет нельзя.