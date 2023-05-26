26 мая 2023

Челябинский суд арестовал бездомного за покушение на убийство младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый пробудет под стражей два месяца Фото:

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца бездомного местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство новорожденного. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 39-летнего лица БОМЖ, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного ребенка. Вину он признал, преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в прокуратуре региона.

Ранее сообщалось, что в Челябинске на помойке был найден младенец. Бездомная женщина родила на улице ребенка, а ее знакомый выкинул малыша в мусорный контейнер. Новорожденный остался жив. Он находится в больнице.

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Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца бездомного местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство новорожденного. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 39-летнего лица БОМЖ, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного ребенка. Вину он признал, преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в прокуратуре региона. Ранее сообщалось, что в Челябинске на помойке был найден младенец. Бездомная женщина родила на улице ребенка, а ее знакомый выкинул малыша в мусорный контейнер. Новорожденный остался жив. Он находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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