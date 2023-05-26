Челябинский суд арестовал бездомного за покушение на убийство младенца

27 мая 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Обвиняемый пробудет под стражей два месяца Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца бездомного местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство новорожденного. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 39-летнего лица БОМЖ, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного ребенка. Вину он признал, преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в прокуратуре региона. Ранее сообщалось, что в Челябинске на помойке был найден младенец. Бездомная женщина родила на улице ребенка, а ее знакомый выкинул малыша в мусорный контейнер. Новорожденный остался жив. Он находится в больнице.

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца бездомного местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство новорожденного. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 39-летнего лица БОМЖ, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного ребенка. Вину он признал, преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в прокуратуре региона. Ранее сообщалось, что в Челябинске на помойке был найден младенец. Бездомная женщина родила на улице ребенка, а ее знакомый выкинул малыша в мусорный контейнер. Новорожденный остался жив. Он находится в больнице.