Челябинский суд арестовал бездомного за покушение на убийство младенца

Центральный районный суд Челябинска арестовал на два месяца бездомного местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство новорожденного. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 39-летнего лица БОМЖ, обвиняемого в покушении на убийство новорожденного ребенка. Вину он признал, преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в прокуратуре региона.
Ранее сообщалось, что в Челябинске на помойке был найден младенец. Бездомная женщина родила на улице ребенка, а ее знакомый выкинул малыша в мусорный контейнер. Новорожденный остался жив. Он находится в больнице.
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