Контрактники из ХМАО отправились служить в зону СВО

28 мая 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Чувство патриотизма привело бойцов к заключению контракта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Ханты-Мансийска группа военнослужащих по контракту отправилась в зону СВО для несения службы в составе именного батальона Югры. Об этом сообщают власти муниципалитета. «Накануне граждане со всего региона собрались в военном комиссариате автономного округа, откуда отправились в часть, где будут проходить боевое слаживание в составе именного подразделения Югры», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. Военнослужащие поделились, что главным мотивом заключить контракт для них стало чувство патриотизма. В ряды бойцов вступил также один из руководителей гуманитарной миссии на Донбассе Александр Иванов. Свой путь доброволец начинал в составе Гумкорпуса ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в войсковую часть № 3442, дислоцирующуюся в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный (Челябинская область) набирают военнослужащих по контракту. Военным обещают единовременную выплату в 195 тысяч рублей.

Из Ханты-Мансийска группа военнослужащих по контракту отправилась в зону СВО для несения службы в составе именного батальона Югры. Об этом сообщают власти муниципалитета. «Накануне граждане со всего региона собрались в военном комиссариате автономного округа, откуда отправились в часть, где будут проходить боевое слаживание в составе именного подразделения Югры», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. Военнослужащие поделились, что главным мотивом заключить контракт для них стало чувство патриотизма. В ряды бойцов вступил также один из руководителей гуманитарной миссии на Донбассе Александр Иванов. Свой путь доброволец начинал в составе Гумкорпуса ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в войсковую часть № 3442, дислоцирующуюся в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный (Челябинская область) набирают военнослужащих по контракту. Военным обещают единовременную выплату в 195 тысяч рублей.