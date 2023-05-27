27 мая 2023
26 мая 2023
25 мая 2023

Контрактники из ХМАО отправились служить в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Чувство патриотизма привело бойцов к заключению контракта Фото:

Из Ханты-Мансийска группа военнослужащих по контракту отправилась в зону СВО для несения службы в составе именного батальона Югры. Об этом сообщают власти муниципалитета.

«Накануне граждане со всего региона собрались в военном комиссариате автономного округа, откуда отправились в часть, где будут проходить боевое слаживание в составе именного подразделения Югры», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. Военнослужащие поделились, что главным мотивом заключить контракт для них стало чувство патриотизма. В ряды бойцов вступил также один из руководителей гуманитарной миссии на Донбассе Александр Иванов. Свой путь доброволец начинал в составе Гумкорпуса ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что в войсковую часть № 3442, дислоцирующуюся в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный (Челябинская область) набирают военнослужащих по контракту. Военным обещают единовременную выплату в 195 тысяч рублей.

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Из Ханты-Мансийска группа военнослужащих по контракту отправилась в зону СВО для несения службы в составе именного батальона Югры. Об этом сообщают власти муниципалитета. «Накануне граждане со всего региона собрались в военном комиссариате автономного округа, откуда отправились в часть, где будут проходить боевое слаживание в составе именного подразделения Югры», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. Военнослужащие поделились, что главным мотивом заключить контракт для них стало чувство патриотизма. В ряды бойцов вступил также один из руководителей гуманитарной миссии на Донбассе Александр Иванов. Свой путь доброволец начинал в составе Гумкорпуса ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что в войсковую часть № 3442, дислоцирующуюся в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный (Челябинская область) набирают военнослужащих по контракту. Военным обещают единовременную выплату в 195 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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