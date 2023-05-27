Контрактники из ХМАО отправились служить в зону СВО

Из Ханты-Мансийска группа военнослужащих по контракту отправилась в зону СВО для несения службы в составе именного батальона Югры. Об этом сообщают власти муниципалитета.
«Накануне граждане со всего региона собрались в военном комиссариате автономного округа, откуда отправились в часть, где будут проходить боевое слаживание в составе именного подразделения Югры», — сообщается в официальном telegram-канале администрации Ханты-Мансийска. Военнослужащие поделились, что главным мотивом заключить контракт для них стало чувство патриотизма. В ряды бойцов вступил также один из руководителей гуманитарной миссии на Донбассе Александр Иванов. Свой путь доброволец начинал в составе Гумкорпуса ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что в войсковую часть № 3442, дислоцирующуюся в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный (Челябинская область) набирают военнослужащих по контракту. Военным обещают единовременную выплату в 195 тысяч рублей.
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