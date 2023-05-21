21 мая 2023
20 мая 2023

В челябинский город Росатома набирают военнослужащих по контракту

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При подписании контракта военнослужащие получат 195 тысяч рублей Фото:

В войсковую часть № 3442, дислоцирующуюся в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный набирают военнослужащих по контракту. Согласно объявлению, опубликованному в официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, при заключении контракта военные получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей.

«Войсковая часть 3442 осуществляет набор на службу по контракту для лиц мужского пола. Должность: контролер. Денежное довольствие от 38 тысяч рублей и больше», — говорится в объявлении.

Кандидаты должны быть не старше 40 лет, иметь необходимый уровень образования, здоровья и физподготовки. Срочная служба в армии приветствуется, но не обязательна. Также у контрактников и их ближайших родственников не должно быть проблем с законом.

Подписав контракт, военнослужащий получает ежемесячное денежное довольствие, бесплатное медобслуживание, жилье и форму. Также его обеспечивают пенсией.

Ранее в Трехгорный набирали контрактников для охраны артвооружения. Город имеет статус секретного. Градообразующим предприятием является ФГУП «Приборостроительный завод», принадлежащий Росатому.

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В войсковую часть № 3442, дислоцирующуюся в закрытом административном территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорный набирают военнослужащих по контракту. Согласно объявлению, опубликованному в официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе, при заключении контракта военные получат единовременную выплату в 195 тысяч рублей. «Войсковая часть 3442 осуществляет набор на службу по контракту для лиц мужского пола. Должность: контролер. Денежное довольствие от 38 тысяч рублей и больше», — говорится в объявлении. Кандидаты должны быть не старше 40 лет, иметь необходимый уровень образования, здоровья и физподготовки. Срочная служба в армии приветствуется, но не обязательна. Также у контрактников и их ближайших родственников не должно быть проблем с законом. Подписав контракт, военнослужащий получает ежемесячное денежное довольствие, бесплатное медобслуживание, жилье и форму. Также его обеспечивают пенсией. Ранее в Трехгорный набирали контрактников для охраны артвооружения. Город имеет статус секретного. Градообразующим предприятием является ФГУП «Приборостроительный завод», принадлежащий Росатому.
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Ссылки по теме
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