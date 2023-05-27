В ХМАО увеличилась площадь лесных пожаров

В ХМАО 28 мая по состоянию на 9 часов утра проводится тушение одного ландшафтного и пяти лесных пожаров, еще один пожар возник на территории заповедника «Малая Сосьва». С учетом локализованных пожаров, охваченная огнем территория увеличилась в полтора раза, сообщает окружное правительство.
«В Кондинском районе действуют два лесных пожара на площади 510 гектаров, локализованы два лесных пожара на площади 480 гектаров. В Сургутском районе локализован ландшафтный пожар на площади 680 гектаров. В Советском районе горит 6 гектаров леса, а в заповеднике „Малая Сосьва“ 10 гектаров», — сообщается в telegram-канале «Югра Z Официально».
Всего в ликвидации пожаров задействовано более 150 сотрудников авиалесоохраны Югры. Пожарные обеспечены необходимой спецтехникой.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО по состоянию на 27 мая пожары зафиксированы на территории более одной тысячи гектаров. Вчера в Кондинском районе горело около 200 гектаров леса.
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