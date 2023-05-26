В ХМАО общая площадь природных пожаров составила около 1000 га

27 мая 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

В округе действует один ландшафтный и пять лесных пожаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) действуют один ландшафтный и пять лесных пожаров общей площадью 901,5 га. Об этом сообщило правительство округа. «На территории автономного округа проводятся работы по тушению одного ландшафтного и пяти лесных пожаров. В Сургутском районе действует один ландшафтный пожар, общей площадью — 640 га, в Кондинском районе действует два лесных пожара, общей площадью — 200 га, в Ханты-Мансийском районе действует три лесных пожара, общей площадью — 61,5 га», — сообщается в официальном telegram-канале правительства со ссылкой на данные авиалесоохраны Югры. Уточняется, что к ликвидации пожаров привлечены 117 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника. За сутки спасателям удалось ликвидировать пять лесных пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с горнолыжным комплексом «Каменный мыс» сотрудники авиалесоохраны борются с природным пожаром. Пожар не представляет угрозы населенным пунктам и курорту.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) действуют один ландшафтный и пять лесных пожаров общей площадью 901,5 га. Об этом сообщило правительство округа. «На территории автономного округа проводятся работы по тушению одного ландшафтного и пяти лесных пожаров. В Сургутском районе действует один ландшафтный пожар, общей площадью — 640 га, в Кондинском районе действует два лесных пожара, общей площадью — 200 га, в Ханты-Мансийском районе действует три лесных пожара, общей площадью — 61,5 га», — сообщается в официальном telegram-канале правительства со ссылкой на данные авиалесоохраны Югры. Уточняется, что к ликвидации пожаров привлечены 117 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника. За сутки спасателям удалось ликвидировать пять лесных пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с горнолыжным комплексом «Каменный мыс» сотрудники авиалесоохраны борются с природным пожаром. Пожар не представляет угрозы населенным пунктам и курорту.