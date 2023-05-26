26 мая 2023
25 мая 2023

В ХМАО общая площадь природных пожаров составила около 1000 га

© Служба новостей «URA.RU»
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В округе действует один ландшафтный и пять лесных пожаров Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) действуют один ландшафтный и пять лесных пожаров общей площадью 901,5 га. Об этом сообщило правительство округа.

«На территории автономного округа проводятся работы по тушению одного ландшафтного и пяти лесных пожаров. В Сургутском районе действует один ландшафтный пожар, общей площадью — 640 га, в Кондинском районе действует два лесных пожара, общей площадью — 200 га, в Ханты-Мансийском районе действует три лесных пожара, общей площадью — 61,5 га», — сообщается в официальном telegram-канале правительства со ссылкой на данные авиалесоохраны Югры.

Уточняется, что к ликвидации пожаров привлечены 117 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника. За сутки спасателям удалось ликвидировать пять лесных пожаров.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с горнолыжным комплексом «Каменный мыс» сотрудники авиалесоохраны борются с природным пожаром. Пожар не представляет угрозы населенным пунктам и курорту.

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) действуют один ландшафтный и пять лесных пожаров общей площадью 901,5 га. Об этом сообщило правительство округа. «На территории автономного округа проводятся работы по тушению одного ландшафтного и пяти лесных пожаров. В Сургутском районе действует один ландшафтный пожар, общей площадью — 640 га, в Кондинском районе действует два лесных пожара, общей площадью — 200 га, в Ханты-Мансийском районе действует три лесных пожара, общей площадью — 61,5 га», — сообщается в официальном telegram-канале правительства со ссылкой на данные авиалесоохраны Югры. Уточняется, что к ликвидации пожаров привлечены 117 сотрудников лесопожарных формирований Югры и необходимая спецтехника. За сутки спасателям удалось ликвидировать пять лесных пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рядом с горнолыжным комплексом «Каменный мыс» сотрудники авиалесоохраны борются с природным пожаром. Пожар не представляет угрозы населенным пунктам и курорту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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