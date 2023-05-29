Челябинец погиб при пожаре в частном доме

Мужчину без признаков жизни обнаружили пожарные в Коркино (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания достигла 100 кв. метров.
«Поступила информация об обнаружении человека без признаков жизни. Ведется локализация пожара», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Загорелись жилой дом с баней по улице Пугачева. В момент происшествия мужчина находился в доме один. В настоящее время его возраст уточняется. Пожару присвоен ранг «1 БИС», свидетельствующий о повышенной сложности тушения огня. Для борьбы с возгоранием в этом случае выдвигается сразу несколько единиц техники.
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