Челябинец погиб при пожаре в частном доме

29 мая 2023 в 20:14 Размер текста - 17 +

В момент возгорания погибший мужчина в доме находился один Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчину без признаков жизни обнаружили пожарные в Коркино (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания достигла 100 кв. метров. «Поступила информация об обнаружении человека без признаков жизни. Ведется локализация пожара», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. Загорелись жилой дом с баней по улице Пугачева. В момент происшествия мужчина находился в доме один. В настоящее время его возраст уточняется. Пожару присвоен ранг «1 БИС», свидетельствующий о повышенной сложности тушения огня. Для борьбы с возгоранием в этом случае выдвигается сразу несколько единиц техники.

Мужчину без признаков жизни обнаружили пожарные в Коркино (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания достигла 100 кв. метров. «Поступила информация об обнаружении человека без признаков жизни. Ведется локализация пожара», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. Загорелись жилой дом с баней по улице Пугачева. В момент происшествия мужчина находился в доме один. В настоящее время его возраст уточняется. Пожару присвоен ранг «1 БИС», свидетельствующий о повышенной сложности тушения огня. Для борьбы с возгоранием в этом случае выдвигается сразу несколько единиц техники.