Челябинец погиб при пожаре в частном доме

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Пожар на Уралмаше, на улице Никитина 112а. Екатеринбург, коттедж, тушение огня, тушение пожара, пожар в частном доме, работа пожарных
В момент возгорания погибший мужчина в доме находился один Фото:

Мужчину без признаков жизни обнаружили пожарные в Коркино (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания достигла 100 кв. метров.

«Поступила информация об обнаружении человека без признаков жизни. Ведется локализация пожара», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Загорелись жилой дом с баней по улице Пугачева. В момент происшествия мужчина находился в доме один. В настоящее время его возраст уточняется. Пожару присвоен ранг «1 БИС», свидетельствующий о повышенной сложности тушения огня. Для борьбы с возгоранием в этом случае выдвигается сразу несколько единиц техники.

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Мужчину без признаков жизни обнаружили пожарные в Коркино (Челябинская область). Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, площадь возгорания достигла 100 кв. метров. «Поступила информация об обнаружении человека без признаков жизни. Ведется локализация пожара», — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области. Загорелись жилой дом с баней по улице Пугачева. В момент происшествия мужчина находился в доме один. В настоящее время его возраст уточняется. Пожару присвоен ранг «1 БИС», свидетельствующий о повышенной сложности тушения огня. Для борьбы с возгоранием в этом случае выдвигается сразу несколько единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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