Пермский замминистра рассказал о преступлениях мигрантов в регионе

Свыше 50% всех преступлений, которые совершаются мигрантами, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов.
«Провели рабочее совещание по вопросам совершения преступлений иностранными гражданами в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Пермского края. Так, за 2022 год из 289 преступлений 161 преступление связано с оборотом наркотических средств. Было задержано 48 иностранных граждан», — рассказал Марданов на своей странице.
На совещании присутствовали сотрудники полиции, министерства территориальной безопасности и многофункционального миграционного центра. По итогам рабочей встречи было принято решение активно взаимодействовать с представителями иностранных общин и диаспор, а также распространять печатную продукцию о вреде наркотиков.
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