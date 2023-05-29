Пермский замминистра рассказал о преступлениях мигрантов в регионе

В Прикамье более 50% преступлений, совершаемых мигрантами, связаны с наркотиками

30 мая 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

За 2022 в Прикамье было задержано 48 иностранцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свыше 50% всех преступлений, которые совершаются мигрантами, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов. «Провели рабочее совещание по вопросам совершения преступлений иностранными гражданами в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Пермского края. Так, за 2022 год из 289 преступлений 161 преступление связано с оборотом наркотических средств. Было задержано 48 иностранных граждан», — рассказал Марданов на своей странице. На совещании присутствовали сотрудники полиции, министерства территориальной безопасности и многофункционального миграционного центра. По итогам рабочей встречи было принято решение активно взаимодействовать с представителями иностранных общин и диаспор, а также распространять печатную продукцию о вреде наркотиков.

Свыше 50% всех преступлений, которые совершаются мигрантами, связаны с незаконным оборотом наркотиков. Такие данные опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заместитель министра территориальной безопасности Альберт Марданов. «Провели рабочее совещание по вопросам совершения преступлений иностранными гражданами в сфере незаконного оборота наркотиков на территории Пермского края. Так, за 2022 год из 289 преступлений 161 преступление связано с оборотом наркотических средств. Было задержано 48 иностранных граждан», — рассказал Марданов на своей странице. На совещании присутствовали сотрудники полиции, министерства территориальной безопасности и многофункционального миграционного центра. По итогам рабочей встречи было принято решение активно взаимодействовать с представителями иностранных общин и диаспор, а также распространять печатную продукцию о вреде наркотиков.