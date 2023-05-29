29 мая 2023

В Перми закрылся единственный крытый роллердром

© Служба новостей «URA.RU»
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Единственный крытый пермский роллердром «Планета», расположенный в ТЦ «Разгуляй», прекратил свою работу. Причиной послужили разногласия с новым собственником здания, сообщил URA.RU руководитель школы «Роллер 59» Владислав Караваев.

«Поменялся собственник здания. Изменились условия аренды. И то, что существовало и работало девять лет, не смогло работать на новых условиях. Это была единственная площадка в Перми, где можно было покататься на роликах в помещении», — рассказал Караваев корреспонденту агентства.

Предприниматель добавил, что сейчас роллердромы закрываются во многих городах России. Одна из причин — отсутствие групповых занятий и секций для детей и взрослых. Заведения ориентированы на досуг и развлекательное катание, а большой прибыли это не приносит.

Ранее в Перми также прекратил работу крытый роллердром. Он располагался в торговом центре «Арктик Холл» в Индустриальном районе.

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Единственный крытый пермский роллердром «Планета», расположенный в ТЦ «Разгуляй», прекратил свою работу. Причиной послужили разногласия с новым собственником здания, сообщил URA.RU руководитель школы «Роллер 59» Владислав Караваев. «Поменялся собственник здания. Изменились условия аренды. И то, что существовало и работало девять лет, не смогло работать на новых условиях. Это была единственная площадка в Перми, где можно было покататься на роликах в помещении», — рассказал Караваев корреспонденту агентства. Предприниматель добавил, что сейчас роллердромы закрываются во многих городах России. Одна из причин — отсутствие групповых занятий и секций для детей и взрослых. Заведения ориентированы на досуг и развлекательное катание, а большой прибыли это не приносит. Ранее в Перми также прекратил работу крытый роллердром. Он располагался в торговом центре «Арктик Холл» в Индустриальном районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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