В Перми закрылся единственный крытый роллердром

30 мая 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Последние занятия провели 29 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Единственный крытый пермский роллердром «Планета», расположенный в ТЦ «Разгуляй», прекратил свою работу. Причиной послужили разногласия с новым собственником здания, сообщил URA.RU руководитель школы «Роллер 59» Владислав Караваев. «Поменялся собственник здания. Изменились условия аренды. И то, что существовало и работало девять лет, не смогло работать на новых условиях. Это была единственная площадка в Перми, где можно было покататься на роликах в помещении», — рассказал Караваев корреспонденту агентства. Предприниматель добавил, что сейчас роллердромы закрываются во многих городах России. Одна из причин — отсутствие групповых занятий и секций для детей и взрослых. Заведения ориентированы на досуг и развлекательное катание, а большой прибыли это не приносит.



Ранее в Перми также прекратил работу крытый роллердром. Он располагался в торговом центре «Арктик Холл» в Индустриальном районе.

Единственный крытый пермский роллердром «Планета», расположенный в ТЦ «Разгуляй», прекратил свою работу. Причиной послужили разногласия с новым собственником здания, сообщил URA.RU руководитель школы «Роллер 59» Владислав Караваев. «Поменялся собственник здания. Изменились условия аренды. И то, что существовало и работало девять лет, не смогло работать на новых условиях. Это была единственная площадка в Перми, где можно было покататься на роликах в помещении», — рассказал Караваев корреспонденту агентства. Предприниматель добавил, что сейчас роллердромы закрываются во многих городах России. Одна из причин — отсутствие групповых занятий и секций для детей и взрослых. Заведения ориентированы на досуг и развлекательное катание, а большой прибыли это не приносит. Ранее в Перми также прекратил работу крытый роллердром. Он располагался в торговом центре «Арктик Холл» в Индустриальном районе.