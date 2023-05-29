29 мая 2023

Пермские спасатели досрочно начнут дежурить у воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски утонувших. Тюмень
С 1 июня на пермских берегах будут работать спасатели Фото:

Спасатели из Перми будут дежурить в местах отдыха у воды с 1 июня. Такое поручение дал глава мэрии Перми Алексей Демкин.

«Сотрудники Пермской городской службы спасения и Пермского управления гражданской защиты с 1 июня будут дежурить в шести местах отдыха у воды на территории Перми. Также в акватории Камы будет спущен на воду спасательный катер», — сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В администрации отмечают, что официально места отдыха у воды откроются 15 июня. Но с начала лета спасатели будут дежурить на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на левом берегу в районе станции «Пермь-I», в районе станции «КамГЭС», на берегу Сылвы в районе Новых Лядов, около Мотовилихинского пруда и на берегу реки Мулянки.

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Спасатели из Перми будут дежурить в местах отдыха у воды с 1 июня. Такое поручение дал глава мэрии Перми Алексей Демкин. «Сотрудники Пермской городской службы спасения и Пермского управления гражданской защиты с 1 июня будут дежурить в шести местах отдыха у воды на территории Перми. Также в акватории Камы будет спущен на воду спасательный катер», — сообщили в пресс-службе администрации Перми. В администрации отмечают, что официально места отдыха у воды откроются 15 июня. Но с начала лета спасатели будут дежурить на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на левом берегу в районе станции «Пермь-I», в районе станции «КамГЭС», на берегу Сылвы в районе Новых Лядов, около Мотовилихинского пруда и на берегу реки Мулянки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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