Пермские спасатели досрочно начнут дежурить у воды

30 мая 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

С 1 июня на пермских берегах будут работать спасатели Фото: Денис Моргунов © URA.RU Спасатели из Перми будут дежурить в местах отдыха у воды с 1 июня. Такое поручение дал глава мэрии Перми Алексей Демкин. «Сотрудники Пермской городской службы спасения и Пермского управления гражданской защиты с 1 июня будут дежурить в шести местах отдыха у воды на территории Перми. Также в акватории Камы будет спущен на воду спасательный катер», — сообщили в пресс-службе администрации Перми. В администрации отмечают, что официально места отдыха у воды откроются 15 июня. Но с начала лета спасатели будут дежурить на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на левом берегу в районе станции «Пермь-I», в районе станции «КамГЭС», на берегу Сылвы в районе Новых Лядов, около Мотовилихинского пруда и на берегу реки Мулянки.

Спасатели из Перми будут дежурить в местах отдыха у воды с 1 июня. Такое поручение дал глава мэрии Перми Алексей Демкин. «Сотрудники Пермской городской службы спасения и Пермского управления гражданской защиты с 1 июня будут дежурить в шести местах отдыха у воды на территории Перми. Также в акватории Камы будет спущен на воду спасательный катер», — сообщили в пресс-службе администрации Перми. В администрации отмечают, что официально места отдыха у воды откроются 15 июня. Но с начала лета спасатели будут дежурить на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на левом берегу в районе станции «Пермь-I», в районе станции «КамГЭС», на берегу Сылвы в районе Новых Лядов, около Мотовилихинского пруда и на берегу реки Мулянки.