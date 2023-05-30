В Перми завершены поиски 8-летнего мальчика

Он потерялся в окрестностях Черняевского леса
В Перми окончены поиски ребенка, уехавшего на самокате из реабилитационного центра. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой в сообществе «ВКонтакте».
«Ребенок найден. Жив! Всем огромное спасибо!» — написала в комментариях к посту о розыске ребенка Ольга Деменева.
Ранее URA.RU сообщало, что мальчик уехал из реабилитационного центра на белом самокате. Он нуждается в медицинской помощи.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!