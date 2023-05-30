В Перми завершены поиски 8-летнего мальчика

30 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Он потерялся в окрестностях Черняевского леса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми окончены поиски ребенка, уехавшего на самокате из реабилитационного центра. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой в сообществе «ВКонтакте». «Ребенок найден. Жив! Всем огромное спасибо!» — написала в комментариях к посту о розыске ребенка Ольга Деменева. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик уехал из реабилитационного центра на белом самокате. Он нуждается в медицинской помощи.

В Перми окончены поиски ребенка, уехавшего на самокате из реабилитационного центра. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой в сообществе «ВКонтакте». «Ребенок найден. Жив! Всем огромное спасибо!» — написала в комментариях к посту о розыске ребенка Ольга Деменева. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик уехал из реабилитационного центра на белом самокате. Он нуждается в медицинской помощи.