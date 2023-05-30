В Перми завершены поиски 8-летнего мальчика

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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, сквер, лес, парк, дорожка, благоустройство
Он потерялся в окрестностях Черняевского леса Фото:

В Перми окончены поиски ребенка, уехавшего на самокате из реабилитационного центра. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой в сообществе «ВКонтакте».

«Ребенок найден. Жив! Всем огромное спасибо!» — написала в комментариях к посту о розыске ребенка Ольга Деменева.

Ранее URA.RU сообщало, что мальчик уехал из реабилитационного центра на белом самокате. Он нуждается в медицинской помощи.

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В Перми окончены поиски ребенка, уехавшего на самокате из реабилитационного центра. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой в сообществе «ВКонтакте». «Ребенок найден. Жив! Всем огромное спасибо!» — написала в комментариях к посту о розыске ребенка Ольга Деменева. Ранее URA.RU сообщало, что мальчик уехал из реабилитационного центра на белом самокате. Он нуждается в медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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