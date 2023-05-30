Пермяк похвастался большим уловом и раскрыл место рыбалки. Фото

Житель Перми поймал много рыбы на реке Сылва

31 мая 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Пермяк поймал рыбу на реке Сылва (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Житель Перми похвастался большим уловом карася. Об этом он пишет в соцсети «ВКонтакте». «Провел выходной на реке Сылва, с 7:30 до 12:00. <…> Между деревнями Ерепеты и Мостовая», — рассказывает пермяк в паблике «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что пермяк поймал крупную щуку на одном из водоемов. Как он отметил, в основном попадается мелкая рыба. Вся эта рыба поймана на поплавок Константин Αртемьев

Житель Перми похвастался большим уловом карася. Об этом он пишет в соцсети «ВКонтакте». «Провел выходной на реке Сылва, с 7:30 до 12:00. <…> Между деревнями Ерепеты и Мостовая», — рассказывает пермяк в паблике «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что пермяк поймал крупную щуку на одном из водоемов. Как он отметил, в основном попадается мелкая рыба.