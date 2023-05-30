30 мая 2023

Пермяк похвастался большим уловом и раскрыл место рыбалки. Фото

Житель Перми поймал много рыбы на реке Сылва
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Пермяк поймал рыбу на реке Сылва (архивное фото) Фото:

Житель Перми похвастался большим уловом карася. Об этом он пишет в соцсети «ВКонтакте».

«Провел выходной на реке Сылва, с 7:30 до 12:00. <…> Между деревнями Ерепеты и Мостовая», — рассказывает пермяк в паблике «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что пермяк поймал крупную щуку на одном из водоемов. Как он отметил, в основном попадается мелкая рыба.

Вся эта рыба поймана на поплавок
Вся эта рыба поймана на поплавок

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Житель Перми похвастался большим уловом карася. Об этом он пишет в соцсети «ВКонтакте». «Провел выходной на реке Сылва, с 7:30 до 12:00. <…> Между деревнями Ерепеты и Мостовая», — рассказывает пермяк в паблике «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что пермяк поймал крупную щуку на одном из водоемов. Как он отметил, в основном попадается мелкая рыба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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