Пермяк поймал рыбу на реке Сылва (архивное фото)
Житель Перми похвастался большим уловом карася. Об этом он пишет в соцсети «ВКонтакте».
«Провел выходной на реке Сылва, с 7:30 до 12:00. <…> Между деревнями Ерепеты и Мостовая», — рассказывает пермяк в паблике «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что пермяк поймал крупную щуку на одном из водоемов. Как он отметил, в основном попадается мелкая рыба.
Вся эта рыба поймана на поплавок
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