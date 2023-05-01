01 мая 2023
30 апреля 2023

Пермяк похвастался гигантской щукой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Чтобы найти место обитания крупной щуки, пермяку пришлось постараться Фото:

Пермяк поймал крупную щуку на одном из водоемов Пермского края. Фото улова и свой рассказ рыбак опубликовал в группе «Банда РПК рыбалка Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Зубастую удалось уговорить на Keitech Swing Impact Fat 4.3, данная приманка часто приносит именно крупную рыбу. Объемное тело делает ее более заметной в воде», — написал автор поста.

Как отметил в публикации рыбак, сейчас щуку можно поймать во многих реках и некрупных водоемах, но в основном рыба попадается мелкая. Поэтому пермяку пришлось постараться, чтобы найти места обитания крупной щуки. Сначала рыболов вывел щуку на поверхность воды, а позже расслабил фрикцион на удочке и выловил рыбу.

Пермяк поймал щуку в одном из водоемов края
Пермяк поймал щуку в одном из водоемов края
Фото пойманной щуки
Фото пойманной щуки

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Пермяк поймал крупную щуку на одном из водоемов Пермского края. Фото улова и свой рассказ рыбак опубликовал в группе «Банда РПК рыбалка Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Зубастую удалось уговорить на Keitech Swing Impact Fat 4.3, данная приманка часто приносит именно крупную рыбу. Объемное тело делает ее более заметной в воде», — написал автор поста. Как отметил в публикации рыбак, сейчас щуку можно поймать во многих реках и некрупных водоемах, но в основном рыба попадается мелкая. Поэтому пермяку пришлось постараться, чтобы найти места обитания крупной щуки. Сначала рыболов вывел щуку на поверхность воды, а позже расслабил фрикцион на удочке и выловил рыбу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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