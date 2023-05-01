Пермяк поймал крупную щуку на одном из водоемов Пермского края. Фото улова и свой рассказ рыбак опубликовал в группе «Банда РПК рыбалка Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».
«Зубастую удалось уговорить на Keitech Swing Impact Fat 4.3, данная приманка часто приносит именно крупную рыбу. Объемное тело делает ее более заметной в воде», — написал автор поста.
Как отметил в публикации рыбак, сейчас щуку можно поймать во многих реках и некрупных водоемах, но в основном рыба попадается мелкая. Поэтому пермяку пришлось постараться, чтобы найти места обитания крупной щуки. Сначала рыболов вывел щуку на поверхность воды, а позже расслабил фрикцион на удочке и выловил рыбу.
Пермяк поймал крупную щуку на одном из водоемов Пермского края. Фото улова и свой рассказ рыбак опубликовал в группе «Банда РПК рыбалка Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Зубастую удалось уговорить на Keitech Swing Impact Fat 4.3, данная приманка часто приносит именно крупную рыбу. Объемное тело делает ее более заметной в воде», — написал автор поста. Как отметил в публикации рыбак, сейчас щуку можно поймать во многих реках и некрупных водоемах, но в основном рыба попадается мелкая. Поэтому пермяку пришлось постараться, чтобы найти места обитания крупной щуки. Сначала рыболов вывел щуку на поверхность воды, а позже расслабил фрикцион на удочке и выловил рыбу.