30 мая 2023

В ХМАО прокуратура заинтересовалась дракой подростков, которую проигнорировала охрана школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , прокуратура, папка сделами, с делами
Прокуратура начала проверку из-за драки подростков на территории школы № 30 в Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске прокуратура устроила проверку из-за драки подростков на территории школы № 30, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Двух детей избили старшеклассники, но охрана учреждения инцидент не пресекла.

«По предварительным данным, 29 мая 2023 года на территории школы № 30 города Нижневартовска несовершеннолетний применил физическое насилие к учащемуся второго класса. При этом охрана образовательного учреждения на инцидент не отреагировала. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении прокуратуры.

По словам матери одного из детей, которая рассказала об этой истории в соцсетях, директор школы ей ответила, что в обязанности охраны не входит решение подобных конфликтов. В городском управлении образования также начали проверку инцидента.

Ранее URA.RU также сообщало, что к этой истории подключилась полиция. В УМВД по Нижневартовску поступило заявления от двух жителей города.

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В Нижневартовске прокуратура устроила проверку из-за драки подростков на территории школы № 30, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Двух детей избили старшеклассники, но охрана учреждения инцидент не пресекла. «По предварительным данным, 29 мая 2023 года на территории школы № 30 города Нижневартовска несовершеннолетний применил физическое насилие к учащемуся второго класса. При этом охрана образовательного учреждения на инцидент не отреагировала. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении прокуратуры. По словам матери одного из детей, которая рассказала об этой истории в соцсетях, директор школы ей ответила, что в обязанности охраны не входит решение подобных конфликтов. В городском управлении образования также начали проверку инцидента. Ранее URA.RU также сообщало, что к этой истории подключилась полиция. В УМВД по Нижневартовску поступило заявления от двух жителей города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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