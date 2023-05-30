В ХМАО прокуратура заинтересовалась дракой подростков, которую проигнорировала охрана школы

31 мая 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Прокуратура начала проверку из-за драки подростков на территории школы № 30 в Нижневартовске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске прокуратура устроила проверку из-за драки подростков на территории школы № 30, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Двух детей избили старшеклассники, но охрана учреждения инцидент не пресекла. «По предварительным данным, 29 мая 2023 года на территории школы № 30 города Нижневартовска несовершеннолетний применил физическое насилие к учащемуся второго класса. При этом охрана образовательного учреждения на инцидент не отреагировала. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении прокуратуры. По словам матери одного из детей, которая рассказала об этой истории в соцсетях, директор школы ей ответила, что в обязанности охраны не входит решение подобных конфликтов. В городском управлении образования также начали проверку инцидента. Ранее URA.RU также сообщало, что к этой истории подключилась полиция. В УМВД по Нижневартовску поступило заявления от двух жителей города.

В Нижневартовске прокуратура устроила проверку из-за драки подростков на территории школы № 30, сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Двух детей избили старшеклассники, но охрана учреждения инцидент не пресекла. «По предварительным данным, 29 мая 2023 года на территории школы № 30 города Нижневартовска несовершеннолетний применил физическое насилие к учащемуся второго класса. При этом охрана образовательного учреждения на инцидент не отреагировала. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении прокуратуры. По словам матери одного из детей, которая рассказала об этой истории в соцсетях, директор школы ей ответила, что в обязанности охраны не входит решение подобных конфликтов. В городском управлении образования также начали проверку инцидента. Ранее URA.RU также сообщало, что к этой истории подключилась полиция. В УМВД по Нижневартовску поступило заявления от двух жителей города.