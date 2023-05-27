Челябинцы доставили мобилизованным землякам полтонны картофеля. Видео

28 мая 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Часть картофеля доставили на передовую в свежем виде, часть отправится в засушенном Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Миасса Челябинской области доставили мобилизованным землякам-танкистам полтонны свежего картофеля. Это первый транш на передовую из полутора тонн овощей, остальные подвергаются сушке, рассказали URA.RU активисты. «Военные рассказали, что сами покупают картофель в Луганске, поэтому будут рады любой. Сначала мы развезли картофель по волонтерам для сушки, но все оставшиеся мешки, то есть примерно треть объема, были сразу переданы танкистам. Партия сушеной отправится чуть позже. А сегодня мы получили видеопривет с благодарностью от бойцов», — уточнила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова. Волонтеры рассказали, что разместили овощи для хранения в своих гаражах и начали пробовать разные варианты сушения. Этот процесс очень медленный, овощи нужно почистить и нарезать, в сушилку входит мало и одна партия сушится всю ночь. Сушеный картофель соберут от активистов и отправят в следующий раз. Ранее стало известно, что картофель передал Борис Соколов, работник ТЭЦ АО ММЗ. Он предоставил уже больше полутора тонн картофеля для фронта.

Жители Миасса Челябинской области доставили мобилизованным землякам-танкистам полтонны свежего картофеля. Это первый транш на передовую из полутора тонн овощей, остальные подвергаются сушке, рассказали URA.RU активисты. «Военные рассказали, что сами покупают картофель в Луганске, поэтому будут рады любой. Сначала мы развезли картофель по волонтерам для сушки, но все оставшиеся мешки, то есть примерно треть объема, были сразу переданы танкистам. Партия сушеной отправится чуть позже. А сегодня мы получили видеопривет с благодарностью от бойцов», — уточнила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова. Волонтеры рассказали, что разместили овощи для хранения в своих гаражах и начали пробовать разные варианты сушения. Этот процесс очень медленный, овощи нужно почистить и нарезать, в сушилку входит мало и одна партия сушится всю ночь. Сушеный картофель соберут от активистов и отправят в следующий раз. Ранее стало известно, что картофель передал Борис Соколов, работник ТЭЦ АО ММЗ. Он предоставил уже больше полутора тонн картофеля для фронта.