27 мая 2023
26 мая 2023

Челябинцы доставили мобилизованным землякам полтонны картофеля. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка Агротехнологии. Пермь, картофель
Часть картофеля доставили на передовую в свежем виде, часть отправится в засушенном Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Миасса Челябинской области доставили мобилизованным землякам-танкистам полтонны свежего картофеля. Это первый транш на передовую из полутора тонн овощей, остальные подвергаются сушке, рассказали URA.RU активисты.

«Военные рассказали, что сами покупают картофель в Луганске, поэтому будут рады любой. Сначала мы развезли картофель по волонтерам для сушки, но все оставшиеся мешки, то есть примерно треть объема, были сразу переданы танкистам. Партия сушеной отправится чуть позже. А сегодня мы получили видеопривет с благодарностью от бойцов», — уточнила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова.

Волонтеры рассказали, что разместили овощи для хранения в своих гаражах и начали пробовать разные варианты сушения. Этот процесс очень медленный, овощи нужно почистить и нарезать, в сушилку входит мало и одна партия сушится всю ночь. Сушеный картофель соберут от активистов и отправят в следующий раз.

Ранее стало известно, что картофель передал Борис Соколов, работник ТЭЦ АО ММЗ. Он предоставил уже больше полутора тонн картофеля для фронта.

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Жители Миасса Челябинской области доставили мобилизованным землякам-танкистам полтонны свежего картофеля. Это первый транш на передовую из полутора тонн овощей, остальные подвергаются сушке, рассказали URA.RU активисты. «Военные рассказали, что сами покупают картофель в Луганске, поэтому будут рады любой. Сначала мы развезли картофель по волонтерам для сушки, но все оставшиеся мешки, то есть примерно треть объема, были сразу переданы танкистам. Партия сушеной отправится чуть позже. А сегодня мы получили видеопривет с благодарностью от бойцов», — уточнила URA.RU член актива группы «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте» Виктория Красильникова. Волонтеры рассказали, что разместили овощи для хранения в своих гаражах и начали пробовать разные варианты сушения. Этот процесс очень медленный, овощи нужно почистить и нарезать, в сушилку входит мало и одна партия сушится всю ночь. Сушеный картофель соберут от активистов и отправят в следующий раз. Ранее стало известно, что картофель передал Борис Соколов, работник ТЭЦ АО ММЗ. Он предоставил уже больше полутора тонн картофеля для фронта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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