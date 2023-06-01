В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Бориса Ельцина в Петровский проспект

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Именем Петра I предложили назвать несколько объектов в городе, в том числе улицу Бориса Ельцина Фото:

В Екатеринбурге улицу Бориса Ельцина, которая ранее называлась 9 Января, предложили переименовать в Петровский проспект. Именем первого императора также предложили назвать несколько других объектов в городе. Идеи на заседании общественной палаты города озвучил зампредседателя палаты Сергей Черкасов.

«Назвать улицу 9 Января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, в Петровский проспект, а дендропарк на 8 Марта — парком имени Екатерины I», — цитирует Черкасова «Коммерсант- Урал». Также он озвучил и другие предложения — назвать именем Петра I исторический сквер, правый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина, и левый берег Исети от Малышева до Куйбышева.

В честь Екатерины I Черкасов предложил назвать Дендропарк на 8 Марта, левый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина и правый берег Исети от Малышева до Куйбышева.

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В Екатеринбурге улицу Бориса Ельцина, которая ранее называлась 9 Января, предложили переименовать в Петровский проспект. Именем первого императора также предложили назвать несколько других объектов в городе. Идеи на заседании общественной палаты города озвучил зампредседателя палаты Сергей Черкасов. «Назвать улицу 9 Января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, в Петровский проспект, а дендропарк на 8 Марта — парком имени Екатерины I», — цитирует Черкасова «Коммерсант- Урал». Также он озвучил и другие предложения — назвать именем Петра I исторический сквер, правый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина, и левый берег Исети от Малышева до Куйбышева. В честь Екатерины I Черкасов предложил назвать Дендропарк на 8 Марта, левый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина и правый берег Исети от Малышева до Куйбышева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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