В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Бориса Ельцина в Петровский проспект

01 июня 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Именем Петра I предложили назвать несколько объектов в городе, в том числе улицу Бориса Ельцина Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге улицу Бориса Ельцина, которая ранее называлась 9 Января, предложили переименовать в Петровский проспект. Именем первого императора также предложили назвать несколько других объектов в городе. Идеи на заседании общественной палаты города озвучил зампредседателя палаты Сергей Черкасов. «Назвать улицу 9 Января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, в Петровский проспект, а дендропарк на 8 Марта — парком имени Екатерины I», — цитирует Черкасова «Коммерсант- Урал». Также он озвучил и другие предложения — назвать именем Петра I исторический сквер, правый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина, и левый берег Исети от Малышева до Куйбышева. В честь Екатерины I Черкасов предложил назвать Дендропарк на 8 Марта, левый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина и правый берег Исети от Малышева до Куйбышева.

В Екатеринбурге улицу Бориса Ельцина, которая ранее называлась 9 Января, предложили переименовать в Петровский проспект. Именем первого императора также предложили назвать несколько других объектов в городе. Идеи на заседании общественной палаты города озвучил зампредседателя палаты Сергей Черкасов. «Назвать улицу 9 Января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, в Петровский проспект, а дендропарк на 8 Марта — парком имени Екатерины I», — цитирует Черкасова «Коммерсант- Урал». Также он озвучил и другие предложения — назвать именем Петра I исторический сквер, правый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина, и левый берег Исети от Малышева до Куйбышева. В честь Екатерины I Черкасов предложил назвать Дендропарк на 8 Марта, левый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина и правый берег Исети от Малышева до Куйбышева.