В Екатеринбурге предложили переименовать улицу Бориса Ельцина в Петровский проспект

В Екатеринбурге улицу Бориса Ельцина, которая ранее называлась 9 Января, предложили переименовать в Петровский проспект. Именем первого императора также предложили назвать несколько других объектов в городе. Идеи на заседании общественной палаты города озвучил зампредседателя палаты Сергей Черкасов.
«Назвать улицу 9 Января, которая была переименована в улицу Бориса Ельцина, в Петровский проспект, а дендропарк на 8 Марта — парком имени Екатерины I», — цитирует Черкасова «Коммерсант- Урал». Также он озвучил и другие предложения — назвать именем Петра I исторический сквер, правый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина, и левый берег Исети от Малышева до Куйбышева.
В честь Екатерины I Черкасов предложил назвать Дендропарк на 8 Марта, левый берег реки Исети от Челюскинцев до проспекта Ленина и правый берег Исети от Малышева до Куйбышева.
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